Ligue 1 : l'OM chute et laisse le PSG et Monaco prendre le large, tous les résultats et le classement

Avant la Ligue des champions, le PSG et Monaco ont assuré l'essentiel face à Rennes et Montpellier pour prendre de l'avance en tête de la Ligue 1.

La 6e journée de Ligue 1 a permis au PSG et à l'AS Monaco de prendre le large en tête du championnat de France après la défaite des Marseillais dimanche 29 septembre du côté de Strasbourg. Les hommes de De Zerbi se sont inclinés pour la première fois en Alsace après un match terne, certainement le pire depuis l'arrivée du technicien italien du côté de la cité phocéenne.

Conséquence au classement, l'OM rétrograde à la 3e place du classement, derrière Paris et Monaco. En ouverture de la 6e journée vendredi, les Parisiens se sont imposés assez tranquillement face à Rennes grâce, une nouvelle fois, à un grand Bradley Barcola, auteur de deux buts fabuleux et proche d'un triplé si sa frappe n'avait pas terminé sur le montant de Mandanda. Paris aurait pu être seul en tête, mais pour son centenaire, l'AS Monaco a joué avec les nerfs de ses supporters en marquant le but de la victoire au bout du bout grâce à Camara face à Montpellier et s'accroche.

Dans le reste des résultats de la journée, Reims poursuit son bon début de saison après sa victoire face à Angers et est à la 3e place de la Ligue 1. Lille et Jonathan David, auteur d'un triplé, se sont rassurés face au Havre alors qu'en bas du classement, Montpellier, Saint-Etienne et Angers ferment la marche. Les Verts ayant arraché un point du côté de Nantes ce dimanche.

