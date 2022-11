Ligue 1 : l'OM réalise un gros coup, résultats et classement

Ligue 1. L'Olympique de Marseille s'est imposé à la dernière minute sur la pelouse de Monaco (2-3), dimanche 13 novembre 2022, lors du dernier match de Ligue 1 avant la trêve de la Coupe du monde. Tous les résultats, le classement et les dernières infos sur la Ligue 1 en direct.

La 15e journée de Ligue 1 était la dernière avant la trêve mise en place à cause de la Coupe du monde au Qatar. Lyon n'a pas pu faire mieux que match nul contre Nice, tandis que le PSG, Rennes, Lens ou encore l'OM ont gagné. Retrouvez tous les résultats, les dernières infos et le classement actualisé.

En direct

11:00 - La saison peut-être terminée pour Harit (OM) Le match entre l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille (2-3), en clôture de la 15e journée de Ligue 1, a été marqué par la grave blessure d'Amine Harit. Touché à la suite d'un contact avec Axel Disasi, l'international marocain souffrait terriblement du genou et a été évacué sur civière avant d'être transporté à l'hôpital. Selon les premiers retours, Harit ne pourra pas disputer le Mondial au Qatar avec le Maroc et sa saison pourrait même être terminée. Une rupture du ligament croisé est évoquée.

10:30 - OM-Tudor: "Une grosse force mentale" L'entraîneur de l'OM, Igor Tudor, était très satisfait du succès de son équipe dans les derniers instants à Monaco (2-3), en clôture de la 15e journée de Ligue 1: "C'est une belle victoire. On aurait pu marquer d'entrée. C'était un match très ouvert. Les deux équipes pouvaient l'emporter. Ceux qui sont sortis du banc ont apporté. Je suis très content d'eux, a-t-il avoué en conférence de presse. On voulait vraiment cette victoire. Comme je l'ai dit, la rencontre pouvait tomber d'un côté ou de l'autre. Monaco a été très fort. Payet a apporté cette force mentale. C'est une chose nouvelle cette saison. On a eu une grosse force mentale pour aller chercher la victoire. Quand on a égalisé, les joueurs n'étaient pas encore satisfaits. Ils avaient envie d'aller chercher la victoire."

10:00 - Monaco: Clement aussi remonté contre l'arbitrage Tout comme son joueur Axel Disasi, l'entraîneur de l'AS Monaco Philippe Clement était lui aussi très remonté contre l'arbitrage après la défaite contre l'OM lors de la 15e journée de Ligue 1 (2-3): "Il y a eu deux décisions cruciales, dans les dix dernières minutes. Sur une action, Breel Embolo est taclé comme au rugby. Au judo, on parlerait d'un ippon. Mon joueur prend un carton jaune, à la surprise générale, et, trente secondes après, on encaisse le but de l'égalisation. Sur l'ultime action, Payet, un grand joueur, avec beaucoup d'expérience, était entre trois de nos joueurs, il ne voulait qu'une chose, c'était tomber. Si tu siffles ça, tu siffles cent fois par match, et on arrête de joueur au foot. Et sur cette phase arrêtée, on prend le but... Mes joueurs n'ont pas reçu les choses qu'ils ont méritées. Surtout avec cette seconde période. Finir à 2-2, ça peut arriver, nous aurions été le vainqueur moral avec notre seconde période. Mais là..."

09:30 - Monaco-Disasi: "Sur les 15 dernières minutes, l'arbitre était pour Marseille" Le défenseur de l'AS Monaco, Axel Disasi, a tenu des propos très forts au micro de Prime Video après la défaite à la dernière seconde contre l'OM (2-3), lors de la 15e journée de Ligue 1: "Je ne sais pas s'il (l'arbitre) s'est laissé pousser par l'ambiance du stade qui était en majorité pour Marseille, mais sur la dernière action je suis désolée, il n'y a pas faute. On ne fait pas de la danse, on fait du football. C'est un sport de contact. Sur la dernière action, je suis désolé, il n'y a pas faute. Vous pouvez regarder les images quand vous voulez, il n'y a pas faute. C'est toujours la même chose. Sur les 15 dernières minutes, l'arbitre était pour Marseille. À partir du moment où Marseille a égalisé, l'arbitre était pour Marseille, c'est tout. Youssouf (Fofana), fait un retour sur Payet et il se laisse tomber. À partir de ce moment-là, c'est quoi ? On fait du foot, je suis désolé. À partir de la 84e minute, pour moi, l'arbitre s'est laissé envahir par l'ambiance marseillaise et ça nous coûte le match."

09:00 - Précieuse victoire pour l'OM L'Olympique de Marseille a arraché un précieux succès dimanche soir en clôture de la 15e journée de Ligue 1 sur la pelouse de l'AS Monaco (2-3). Les joueurs d'Igor Tudor l'ont emporté à la dernière minute du temps additionnel grâce à un but de Sead Kolasinac (90e+8), après avoir réussi à égaliser par Jordan Veretout auparavant (83e). Une victoire qui permet à l'OM d'être seul à la 4e place après 15 journées, à un seul point de Rennes, qui occupe la 3e place du classement. Monaco, de son côté, rétrograde à la 6e place.

08:30 - Les résultats de la 15e journée de Ligue 1 La 15e journée de Ligue 1 s'est terminé dimanche 13 novembre 2022 par la victoire de l'OM sur la pelouse de l'AS Monaco (2-3). Auparavant, vendredi, Lyon a été tenu en échec à domicile par Nice (1-1). Samedi, Lens et Rennes ont battu respectivement Clermont (2-1) et Toulouse (2-1). Dimanche, le PSG s'est baladé contre Auxerre (5-0), tandis que Brest s'est imposé contre Troyes (2-1), tout comme Lille face à Angers (1-0). Montpellier et Reims ont fait match nul (1-1), comme Nantes et Ajaccio (2-2) ainsi que Strasbourg et Lorient (1-1).

13/11/22 - 20:30 - Le match de Ligue 1 entre Monaco et Marseille va débuter Le dernier match de la 15e journée de Ligue 1 qui oppose l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille va débuter dans quelques minutes sur la pelouse du stade Louis-II. L'arbitre Benoît Bastien sifflera le coup d'envoi à 20h45 à Monaco.

13/11/22 - 20:00 - Monaco n'aime pas affronter l'OM L'AS Monaco n'aime pas affronter l'Olympique de Marseille à domicile en Ligue 1. L'ASM a perdu 19 rencontres à Louis-II contre l'OM en L1, soit 5 de plus que contre tout autre adversaire. De son côté, Marseille ne compte autant de victoires en déplacement dans l'élite que contre l'OGC Nice (19 également). Autant dire que les Marseillais aiment bien se rendre sur la Côte d'Azur...

13/11/22 - 19:30 - Monaco-Clement: "Un grand match et un bon défi" Philippe Clement, l'entraîneur de l'AS Monaco, a hâte de disputer ce choc face à l'Olympique de Marseille dimanche soir en clôture de la 15e journée de Ligue 1: "C’est un grand match et un bon défi qui nous attend car Marseille est une bonne équipe qui joue de manière offensive. C’est vrai que nous pouvons être sur le podium en cas de victoire mais le plus important est de l’être à la 38e journée, a-t-il relativisé en conférence de presse. Quelqu’un m’a d’ailleurs dit cette semaine que le club réalise son meilleur début de saison depuis cinq ans. C’est positif même si nous aurions certainement pu prendre quelques points en plus. À nous de travailler les prochains mois, et ce, jusqu’en juin pour répondre présent à chaque match."

13/11/22 - 19:01 - Strasbourg - Lorient : Résultat nul au Stade de la Meinau (1-1) Le score final est de parité (1-1) entre le RC Strasbourg et FC Lorient, mais les Strasbourgeois pouvaient espérer mieux si l’on se fie aux chiffres. Le RC Strasbourg en effet l’avantage en termes de possession de balle (57%-43%) mais a aussi cadré plus de frappes que ses adversaires (5 contre 1). Cela n’aura pas suffi pour faire la différence dans cette rencontre. Strasbourg - Lorient en direct

13/11/22 - 18:52 - Strasbourg - Lorient : But : le RC Strasbourg égalise (1-1) ! Habib Diallo fait trembler les filets et remet les deux équipes à égalité à la 87e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. Le match est relancé pour les Strasbourgeois. Strasbourg - Lorient en direct

13/11/22 - 18:45 - OM-Tudor: "La saison est un marathon" Rassuré par le succès devant l'OL la semaine passée au Vélodrome (1-0), l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Igor Tudor, sait bien que le déplacement de ce dimanche soir à Monaco, en clôture de la 15e journée de Ligue 1, revêt une importance particulière pour la course à la Ligue des champions: "Je ne regarde pas forcément le classement, j'y jette un coup d'oeil de temps en temps. La saison est un marathon, et là, c'est encore trois points, ils ont un petit plus d'importance car nous affrontons un adversaire direct."

13/11/22 - 18:10 - Strasbourg - Lorient : Début de la 2e période C’est reparti entre le RC Strasbourg et le FC Lorient, à Strasbourg, où Pierre Gaillouste donne le coup d’envoi. Le rappel du score : 0-1. Strasbourg - Lorient en direct

13/11/22 - 18:00 - Monaco-Marseille, duel au sommet en Ligue 1 L'AS Monaco et l'Olympique de Marseille s'affrontent ce dimanche soir en clôture de la 15e journée de Ligue 1 dans la Principauté (20h45). Un vrai choc de notre championnat entre deux équipes européennes qui sont actuellement à égalité après 14 journées (27 points), même si l'OM (4e) est devant l'ASM (5e) grâce à une meilleure différence de buts. Alors que Lens et Rennes ont gagné samedi en Ligue 1, la victoire est impérative pour les deux clubs ce dimanche afin de ne pas se laisser trop distancer dans la course au podium...