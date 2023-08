Ligue 1 : le programme de la 3ème journée

La troisième levée de Ligue 1 débute ce vendredi soir avec le leader Monaco qui se déplace à Nantes. Le lendemain, Marseille et Paris recevront respectivement Brest et Lens avec l'ambition de renouer avec la victoire.

[Mis à jour le 25 août à 9h42] Après deux journées de Ligue 1, seules deux équipes peuvent se targuer de n'avoir connu que la victoire : Monaco et Brest. C'est peu et il est fort possible que cela se réduise à l'issue du week-end. Les Monégasques, spectaculaires vainqueurs de Clermont (2-4) et de Strasbourg (3-0), n'auront sans doute pas la partie facile à Nantes en ouverture de la troisième journée ce vendredi soir (21h). Pas parce que les Nantais impressionnent en ce début de saison, pas du tout, mais justement parce qu'après deux défaites, concédées contre Toulouse (1-2) et à Lille (2-0), il y a déjà urgence. Les hommes de Pierre Aristouy, dont la position sur le banc est plutôt inconfortable, ont tout intérêt à réagir devant leurs fidèles supporters pour ne pas aggraver leur situation. Si le leader monégasque s'attend à une rencontre délicate, l'autre club à six points, le Stade Brestois a conscience que réaliser la passe de trois sera très compliquée. Et pour cause, les Bretons sont attendus au stade Vélodrome samedi en début de soirée (19h) après que la rencontre a été décalée de deux heures pour cause de canicule.

Victorieux au Havre (1-2) la semaine passée après avoir fait tomber Lens lors de la journée d'ouverture (3-2), Brest va devoir faire face à une équipe marseillaise revancharde. Éliminés de la Ligue des champions par le club grec du Panathinaïkos avant même le début des choses sérieuses puis tenus en échec à Metz (2-2), les partenaires de Valentin Rongier sortent d'une semaine difficile. La réception des Brestois est une belle occasion pour l'OM, sixième après deux journées, de relancer une dynamique. A Paris, il s'agirait plutôt de la lancer tout court. Après un été très agité en coulisses, marqué par les départs de Lionel Messi et Neymar en attendant peut-être celui de Marco Verratti, les champions de France tardent à mettre la machine en route. Tenus en échec par Lorient (0-0) et Toulouse (1-1) le week-end dernier malgré le retour de Kyllian Mbappe – l'attaquant parisien était entré en jeu en début de seconde période avant de marquer sur penalty – les Parisiens n'apparaissent même pas dans la première moitié du tableau (11ème).

Une défaite à Nice pourrait plonger Lyon dans la crise

Autant dire que leur prestation face à Lens samedi soir (21h) dans un duel entre les deux meilleures équipes du dernier exercice sera scruté de près. L'entraîneur espagnol Luis Enrique, arrivé durant l'intersaison pour succéder à Christophe Galtier, devrait d'ailleurs aligner Kyllian Mbappe d'entrée pour la grosse affiche du week-end. Les six autres rencontres se dérouleront dimanche, avec notamment Rennes-Le Havre en tout début d'après-midi (13h), et Nice-Lyon pour clôturer la journée (20h45). Les deux équipes, dont l'objectif est de se mêler à la lutte pour les places européennes, n'ont pas bien commencé leur championnat.

Les Niçois, certes invaincus, n'ont toujours pas gagné après avoir partagé les points avec Lille (1-1) et Lorient (1-1). Mais la situation est beaucoup plus critique pour l'OL. Avec déjà deux défaites, dont une cuisante face à Montpellier devant leur public samedi dernier (1-4), les Lyonnais pourraient s'enfoncer en cas de nouveau résultat négatif à l'Allianz Riviera. Et l'absence de leur buteur et capitaine Alexandre Lacazette, suspendu après son carton rouge reçu le week-end dernier, n'est pas vraiment de bon augure.

Le calendrier de la nouvelle saison de Ligue 1 a été dévoilé jeudi 29 juin avec 34 dates du fait du passage de 20 à 18 clubs. La 1ère journée s'est déroulée le week-end des 12 et 13 août 2023 et la 34ème et dernière aura lieu le samedi 18 mai 2024 avec un multiplex.

Télécharger le calendrier de la Ligue 1 2023/2024

Découvrez à la fin de chaque journée de championnat, le classement de la Ligue 1 Uber Eats mis à jour

