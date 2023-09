Ligue 1 : le programme de la 4ème journée

L'Olympique de Marseille ouvre le bal de la quatrième journée de Ligue 1 ce vendredi soir à Nantes. Le Paris Saint-Germain la clôturera dimanche, à Lyon, dans un choc qui pourrait être fatal à Laurent Blanc. Le leader Monaco accueillera pour sa part le Racing Club de Lens.

[Mis à jour le 1er septembre à 13h46] C'est avec des effectifs enfin au complet que les dix-huit clubs de Ligue 1 vont attaquer la quatrième journée de Ligue 1 ce week-end. Si les dernières recrues ne seront pas encore toutes prêtes à jouer – le marché des transferts fermant ses portes vendredi 1er septembre à 23h59 -, les contours des équipes sont enfin définitives (du moins jusqu'au mercato d'hiver du 1er au 31 janvier 2024). C'est d'ailleurs avec son nouvel attaquant, l'international argentin Joaquin Correa, présenté en début de semaine, que l'Olympique de Marseille se rendra à Nantes vendredi soir à l'occasion du match d'ouverture de cette quatrième levée.

Toujours invaincus, les Marseillais, deuxièmes du classement et seulement devancés par Monaco au goal-average, essaieront de décrocher vendredi soir à la Beaujoire (21h) leur premier succès de la saison à l'extérieur. Face à eux, les Nantais, passés tout près de faire tomber Monaco le week-end dernier (3-3), font partie des six équipes en quête d'une première victoire dans cet exercice 2023-2024. Lens, et c'est un petit peu plus surprenant, fait également partie de ces équipes qui n'ont pas encore gagné. Dauphins du PSG la saison passée, les Sang et Or auront fort à faire au stade Louis-II face à la force de frappe de Monaco, déjà crédité de 10 buts après trois journées. Troisième équipe du podium, le Stade de Reims, chirurgical à Montpellier il y a une semaine (1-3), sera une nouvelle fois en déplacement, dimanche, cette fois-ci du côté de Metz.

Le PSG va-t-il enfoncer Lyon ?

Si de belles affiches sont au programme du week-end, le choc aura bien lieu dimanche soir entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Enfin lancés avec leur victoire face à Lens (3-1), les Parisiens, huitièmes à deux longueurs du leader monégasque et qui ont réussi un très gros coup vendredi en recrutant l'international français Randal Kolo Muani, entendent enchaîner quand les Lyonnais, dix-neuvièmes avec un point au compteur, aimeraient simplement enclencher la marche avant. Mais la tâche des hommes de Laurent Blanc, dont la position sur le banc semble de plus en plus fragile, ne s'annonce pas simple face à la bande de Kylian Mbappe.

Il y aura un derby breton ce week-end, celui entre Brest et Rennes, deux équipes installées dans le haut du tableau, respectivement aux quatrième et sixième place, une rencontre prévue samedi après-midi (17h). Le duel entre Toulouse et Clermont ouvrira quant à lui le bal dimanche dès 13 heures. Lille-Montpellier et Le Havre-Lorient, dans le multiplex (15h), et Nice-Strasbourg, l'actuelle et l'ancienne équipe de l'entraîneur Patrick Vieira, à partir de 17h05, sont les autres affiches dominicales.

Voici le calendrier de la journée de Ligue 1 à suivre en ce moment. Les résultats sont actualisés au fur et à mesure des matchs :

Le calendrier de la nouvelle saison de Ligue 1 a été dévoilé jeudi 29 juin avec 34 dates du fait du passage de 20 à 18 clubs. La 1ère journée s'est déroulée le week-end des 12 et 13 août 2023 et la 34ème et dernière aura lieu le samedi 18 mai 2024 avec un multiplex.

Télécharger le calendrier de la Ligue 1 2023/2024

Découvrez à la fin de chaque journée de championnat, le classement de la Ligue 1 Uber Eats mis à jour :

