Ligue 1 : les matchs au programme de la 6e journée, tous les résultats et le classement

Au programme de la 6e journée de Ligue 1 ce week-end: PSG - Rennes, Lens - Nice, Monaco - Montpellier ou Strasbourg - Marseille...

La 6e journée de Ligue 1 a été programmée de vendredi à dimanche, avec quelques affiches prometteuses à la clé. A commencer par un Paris Saint-Germain - Rennes très alléchant dès vendredi soir. Face à des Rouge et noir qui alternent le pire et le meilleur depuis le début de la saison (2 victoires, 2 défaites et un nul), mais restent une des bêtes noires du Parc des Princes, le match d'ouverture est rapidement apparu comme une gageure pour le PSG, en baisse de régime depuis quelques jours et privé de plusieurs joueurs, Marco Asensio, Désiré Doué et Vitinha, ayant été absents de l'entraînement cette semaine pour cause de blessures. Ils ont rejoint à l'infirmerie Gonçalo Ramos, Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe, qui a malgré tout repris en individuel.

Samedi, Lens - Nice s'est installée parmi les plus grosses affiches de cette 6e journée, les deux équipes, respectivement à la 4e et à la 7e places, n'étant séparées que de deux points avant le choc. Monaco - Montpellier a aussi rapidement attiré l'attention, le 3e du championnat de France pouvant venir titiller un peu plus le PSG en cas de victoire, voire prendre la première place en cas de faux pas des Parisiens et des Marseillais. Sans compter que Montpellier, 15e seulement après cinq journées, est d'ores et déjà en position de quasi-relégable.

Dans les chocs à suivre de cette Ligue 1, celui entre Strasbourg et l'Olympique de Marseille, dimanche soir, a aussi de quoi séduire. Comme l'ASM, l'OM, invaincu depuis le début de saison (4 victoires et un nul), se trouvait au coude-à-coude avec le PSG avant ce week-end. Si les Marseillais ont rapidement appris qu'ils devraient se priver de Leonardo Balerdi, suspendu pour un match après le maintien de son carton rouge face à l'OL cette semaine, tout reste encore à jouer face à des Alsaciens bien moins entreprenants (3 nuls, une victoire et une défaite). Après le camouflet infligé par l'OM en championnat la semaine passée et un sursaut d'orgueil en Ligue Europa face à l'Olympiacos (2-0), le déplacement de l'OL à Toulouse fait aussi partie des matchs clés de cette séquences.

