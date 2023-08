Ligue 1 : Monaco leader, le PSG et l'OM frustrés… Les résultats et le classement

La deuxième journée de Ligue 1 n'a pas franchement souri aux grosses armadas, à l'image du PSG et de l'OM tenus en échec respectivement à Toulouse (1-1) et à Metz (2-2), et de Lyon terrassé à domicile par Montpellier (1-4). Monaco, vainqueur de Strasbourg (3-0), est leader.

[Mis à jour le 21 août à 10h12] Après deux journées de Ligue 1, les grosses équipes n'ont pas encore toutes passé la deuxième vitesse. Double champion de France en titre, le Paris Saint-Germain n'a toujours pas gagné un match. Après être restés muets face à Lorient (0-0) en ouverture de championnat le 12 août, les Parisiens ont une nouvelle fois été accrochés, cette fois-ci du côté de Toulouse (1-1). Malgré le grand retour de Kyllian Mbappe, réintégré dans le groupe professionnel en début de semaine dernière, les hommes de Luis Enrique n'ont pas tenu la distance au Stadium. La superstar parisienne, entrée en jeu après 50 minutes de jeu, avait bien débloqué les choses sur un penalty qu'il avait lui-même obtenu (62ème) mais le PSG s'est fait rejoindre dans les derniers instants, sur un autre penalty inutilement concédé par Achraf Hakimi et transformé par le Marocain du Téfécé, Zakaria Aboukhlal (87ème).

Seulement onzième au classement ce lundi matin, le club de la capitale peut au moins se réjouir que son grand rival, l'Olympique de Marseille, a lui aussi partagé les points. C'était vendredi soir à Metz, promu cet été, où les Olympiens, malgré le fait d'avoir évolué à onze contre dix pendant plus d'une demi-heure, n'ont pas réussi à imposer leur supériorité (2-2). Vainqueurs de Reims en ouverture de la saison, les partenaires de Valentin Rougier possèdent tout de même quatre points et siègent à la sixième place du classement. Quatre points c'est...quatre de plus que l'Olympique Lyonnais. Le club rhodanien, déjà fébrile à Strasbourg lors de sa première sortie officielle de la saison, a littéralement explosé à domicile devant Montpellier (1-4). Et en plus d'être humiliés, les Lyonnais ont perdu leur capitaine Alexandre Lacazette, buteur mais expulsé à la 80ème minute. L'équipe de Laurent Blanc, déjà fragilisé, est avant-dernière de l'élite et suscite quelques interrogations.

Monaco a déjà inscrit 7 buts

Si une équipe attendue pour jouer le haut du tableau répond présent en ce mois d'août, il s'agit bien de Monaco. Les Monégasques ont confirmé leur victoire spectaculaire obtenue à Clermont (2-4) en dominant Strasbourg dimanche au stade Louis-II (3-0). Les hommes de la Principauté, désormais dirigés par l'entraîneur autrichien Adi Hütter, ont pris les commandes de la Ligue 1 aux dépens du Stade Rennais, qui a toutefois accroché Lens dimanche soir à Bollaert (1-1), et impressionnent par leur potentiel offensif. L'AS Monaco est la seule équipe avec Brest, vainqueur sur la pelouse du promu havrais (1-2), à posséder six points après deux rencontres. Dans les autres matchs du week-end, Lille et Reims ont décroché leur première victoire, respectivement contre Nantes (2-0) et Clermont (2-0), tandis que Lorient et Nice ne sont pas parvenus à se départager (1-1).

La prochaine levée débutera vendredi prochain à 21 heures avec le déplacement du leader monégasque sur la pelouse du FC Nantes, déjà défait à deux reprises. L'OM accueillera le Stade Brestois samedi après-midi (17h) tandis que la grosse affiche mettra aux prises le PSG et Lens - soient les deux meilleures équipes du dernier exercice - samedi soir au Parc des Princes (21h).

Le calendrier de la nouvelle saison de Ligue 1 a été dévoilé jeudi 29 juin avec 34 dates du fait du passage de 20 à 18 clubs. La 1ère journée s'est déroulée le week-end des 12 et 13 août 2023 et la 34ème et dernière aura lieu le samedi 18 mai 2024 avec un multiplex.

