Ligue 1 : quelle date pour la reprise ? Le calendrier complet

Le championnat de France de Ligue 1 va reprendre dans quelques jours, découvrez toutes les dates.

La nouvelle saison de la Ligue 1 Uber Eats approche à grand pas et cette année, les choses changent ! Pour la première fois, notre bonne vieille Ligue 1 sera un championnat à 18 clubs, histoire de rendre encore plus intéressant la saison. Les premiers matchs se dérouleront le week-end des 12 et 13 août 2023 et la 34e et dernière journée est prévue pour le samedi 18 mai 2024. Le match aller des barrages d'accession à la Ligue 1 aura lieu le jeudi 30 mai 2024, et le match retour se déroulera le dimanche 2 juin 2024. Cette double confrontation opposera le 16e de Ligue 1 au vainqueur des playoffs de Ligue 2.

Au menu de la première journée, le PSG affrontera Lorient, Marseille recevra Reims, Lens se déplacera sur la pelouse de Brest, Lyon ira du côté de Strasbourg, Rennes jouera Metz, Nantes recevra Toulouse. Pour sa première Le Havre jouera à l'extérieur face à Montpellier, Nice recevra Lille et enfin Clermont jouera face à l'AS Monaco​​​. Cette saison sera une nouvelle fois particulière car après une année de Coupe du monde, les joueurs seront dans une année de CAN, d'Euro et de Jeux Olympiques. Un programme particulièrement chargé si on ajoute également toutes les compétitions européennes.

Quel est le calendrier de la saison 2023-2024 ?

Le calendrier de la nouvelle saison de Ligue 1 a été dévoilé jeudi 29 juin avec pour la première fois un calendrier avec 34 journées. La 1e journée se déroulera le week-end des 12 et 13 août 2023 et la 34e et dernière le samedi 18 mai 2024 avec un multiplex.

Télécharger le calendrier de la Ligue 1 2023/2024

En savoir plus

Les plus belles affiches de Ligue 1 sont sur Amazon Prime Vidéo, pour 12,99 € / mois Offre sans engagement réservée aux abonnés Amazon Prime

Pour cette saison 2023-2024, Amazon Prime a obtenu 80% des droits TV du championnat de France de foot de la Ligue 1. Le nouveau diffuseur couvre 8 matchs par journée : le match du vendredi soir (21 heures), celui du samedi après-midi (17 heures), le multiplex du dimanche (15 heures), le match du dimanche soir (20h45) et la rencontre du dimanche midi (13 heures). Amazon a d'ailleurs créé une chaîne spéciale : Pass Ligue 1.

C'est Canal + qui diffuse les deux autres rencontres de chaque journée en début de saison : la rencontre du samedi soir (21 heures) et celle du dimanche à 17 heures.