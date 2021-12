Mondial de handball féminin 2021 : calendrier des matchs, chaîne TV... Les infos

CHAMPIONNAT DU MONDE HAND. Fin du tour principal pour l'équipe de France de hand avec un dernier match face à la Russie, vice championne olympique.

[Mis à jour le 13 décembre 2021 à 17h00] Les Bleues, invaincues dans ce championnat du monde de handball, affrontent la Russie pour un remake de la finale des derniers Jeux olympiques. Un match qui n'a pas d'enjeu pour une éventuelle qualification pour les quarts de finale puisque les Bleues sont déjà qualifiées, mais qui reste une belle affiche comme l'explique Grace Zaadi sur le site de la FFH. "On va jouer la victoire contre la Russie ! On va tout faire pour le gagner, on n'a jamais fonctionné avec les calculs. On veut gagner tous les matches, quoi qu'il arrive si on veut aller au bout, on va croiser des gros. On veut faire notre job et les autres feront aussi ce qu'ils ont à faire. Ça va être un match difficile, on se connait très bien. J'attendais ce match avec impatience, on en a beaucoup parlé en club, donc là ça va être un gros adversaire. Je sais comment elles fonctionnent, elles arrivent en mode tranquille, " on a une équipe remaniée, on est juste là pour travailler. " Mais elles vont tout faire pour venir nous chercher. C'est une équipe certes jeune, mais il y a des joueuses très talentueuses, celles qui évoluent à Rostov, au CSKA et dans équipes du championnat russe. Il va falloir qu'on les étudie bien, on ne les connait pas toutes. Au final, elles peuvent créer la surprise. On va s'attendre à un match défensif, encore plus engagé que d'habitude. Les Russes sont meilleures offensivement que défensivement, donc c'est sur ce secteur de jeu que l'on va devoir gagner ce match. Le début de match va être super important. Ce match va nous mettre en alerte.

Quel est le calendrier des matchs pour les Bleues ?

Présente dans le groupe I du tour principal, la France affrontera la Pologne, la Serbie avant de terminer le périple face aux Russes, le calendrier :

France - Pologne : jeudi 9 décembre à 20h30

France - Serbie : samedi 11 décembre à 18h

France - Russie : lundi 13 décembre à 20h30

Quels sont les groupes du Mondial féminin de hand ?

Voici tous les groupes du tour principal pour ce championnat du monde de hand féminin en Espagne :

Groupe I : France, Pologne, Serbie, Russie, Slovénie, Monténégro

France, Pologne, Serbie, Russie, Slovénie, Monténégro Groupe II : Suède, Norvège, Roumanie, Pays-Bas, Kazakhstan, Paraguay

Suède, Norvège, Roumanie, Pays-Bas, Kazakhstan, Paraguay Groupe III : Danemark, Allemagne, République Tchèque, Hongrie, Corée du Sud, Congo

Danemark, Allemagne, République Tchèque, Hongrie, Corée du Sud, Congo Groupe IV : Espagne, Brésil, Japon, Argentine, Croatie, Autriche

Quel est le calendrier des matchs du Mondial de hand ?

Tour principal (quatre groupes de six équipes) du 8 au 13 décembre

Quarts de finale les 14 et 15 décembre

Demi-finales le vendredi 17 décembre (17 h 30 et 20 h 30)

Finale le dimanche 19 décembre (17 h 30)

Quelle diffusion TV pour le Mondial féminin de hand ?

Comme depuis plusieurs années maintenant, l'ensemble du championnat du monde sera en direct et en intégralité sur les antennes de beIN Sports. Certains matchs de l'équipe de France seront aussi diffusés en clair sur TMC. C'est le cas de la rencontre du tour préliminaire contre la Slovénie, le 5 décembre, ainsi que des éventuels quarts et demies des Bleues. La finale sera visible sur TF1, si les Françaises y participent.