"DIRECT. Coupe du monde : quand a lieu la finale ? Tableau et dates"

COUPE DU MONDE. Dernier jour de pause ce vendredi 16 décembre avant les finales : Croatie - Maroc pour la troisième place ce samedi alors que la France et l'Argentine vont s'affronter en finale ce dimanche. Le point sur les derniers matchs.

08:00 - Bonjour à tous ! Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver sur le site de l'internaute pour suivre en direct cette vingt-septième journée de la Coupe du monde 2022. Ce vendredi 16 décembre, place au dernier jour sans match avant ce samedi où la Croatie et le Maroc s'affronteront en petite finale du Mondial.

15/12/22 - 23:00 - Fin du live ! À demain ! C'est la fin du live sur la Coupe du monde 2022 ! Rendez-vous dès demain pour le dernier jour de pause avant ce samedi 17 décembre où la Croatie et le Maroc s'affronteront en petite finale du Mondial.

15/12/22 - 22:30 - Un Qatari au sifflet pour la petite finale Ce samedi 17 décembre (16h00), la Croatie et le Maroc s'affrontent en petite finale de la Coupe du monde 2022. Pour l'occasion, le Qatari Abdulrahman Al-Jassim arbitrera la petite finale entre la Croatie et le Maroc.

15/12/22 - 22:00 - Croatie - Maroc, les retrouvailles Ce samedi 17 décembre, le Maroc et la Croatie s'affrontent en petite finale de la Coupe du monde, un match symbolique pour déterminer la 3e place. Des retrouvailles pour ces deux nations issues du groupe F qui s'étaient affrontées le 23 novembre dernier lors du premier match de poules. Les partenaires de Luka Modric et Achraf Hakimi s'étaient quittés sur un score nul et vierge (0-0).

15/12/22 - 21:30 - La France avec sa tenue 100% bleue en finale Comme en 2018, l'équipe de France arborera une tenue 100% bleue lors de la finale de la Coupe du monde ce dimanche face à l'Argentine selon un document de la Fifa. De son côté, l'Albiceleste aura son traditionnel maillot domicile rayé blanc et bleu ciel alors que le short et les chaussettes seront blanches.

15/12/22 - 21:00 - L'admiration de Djorkaeff pour Giroud Champion du monde 98, Youri Djorkaeff n'a pas caché son admiration pour le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, Olivier Giroud chez nos confrères de RMC Sport : "Pour moi, il a été toujours été une pièce maitresse en équipe de France. A un moment donné, il a été un peu oublié. Injustement. Mais il n’a jamais baissé les bras. Il sait où est sa place. Le fait qu’il ait marqué le premier but pour l’équipe de France et qu’il soit super à l’aise… je suis très content pour lui. Il est vraiment précieux. C’est le point de référence offensivement, celui qui oriente le jeu. Il est très fort quand il va presser. Sur les coups de pied arrêté, il est imparable, toujours bien placé. C’est lui qui fait la différence."

15/12/22 - 20:30 - Une inquiétude pour Lionel Messi ? Lionel Messi a manqué ce jeudi l'entraînement de l'Albiceleste. Gêné aux ischio-jambiers de la jambe gauche, le septuple Ballon d'Or sera néanmoins prêt pour affronter la France en finale de la Coupe du monde ce dimanche (16h00).

15/12/22 - 20:00 - Le Polonais Szymon Marciniak arbitre de la finale France-Argentine Selon le média polonais Weczlo, Szymon Marciniak dirigera la rencontre la plus importante de l'année 2022 : la finale de la Coupe du monde. L'arbitre a été choisi par la légende Pierluigi Collina, président de la commission des arbitres pour officier durant ce match opposant la France à l'Argentine. Depuis le début du Mondial, le Polonais a arbitré deux rencontres : France-Danemark (lors de la phase de poules) et Argentine-Australie (en huitièmes de finale).

15/12/22 - 19:20 - Kylian Mbappé, joueur le moins défensif du Mondial Etincelant sur le front de l'attaque française depuis le début de la Coupe du monde, Kylian Mbappé effectue en moyenne 0.19 action défensive par 90 minutes à la Coupe du Monde 2022 (1 en 477 minutes), moins que tout autre joueur de champ sur cette édition (minimum 150 minutes jouées).

15/12/22 - 18:40 - Fernando Santos quitte son poste ! C'est maintenant officiel : l'histoire entre le Portugal et Fernando Santos se termine aujourd'hui. Sélectionneur du Portugal depuis 2014, il a remporté l'Euro 2016, la Ligue des Nations en 2019. Dans un communiqué, la Fédération portugaise de football a annoncé qu'elle avait trouvé un accord à l'amiable avec le technicien. Selon la presse portugaise, José Mourinho est aujourd’hui le grand favori pour le remplacer. Entraîneur de l'AS Rome à l'heure actuelle, le "Special One" prendrait les commandes de la sélection tout en restant le coach des giallorossi.

15/12/22 - 18:00 - Coman préservé, Upamecano et Rabiot de retour Diminué hier soir face au Maroc, Kingsley Coman, malade a été préservé et menacé ce jeudi lors de l'entraînement des Bleus. Forfaits face aux Lions de l'Atlas, Adrien Rabiot et Dayot Upamecano étaient de retour à l'entraînement avec le reste du groupe. Une bonne nouvelle pour Didier Deschamps à trois jours d'affronter l'Argentine en finale de la Coupe du monde.

15/12/22 - 17:20 - Une pause pour Neymar ? Terriblement déçu et triste après l'élimination du Brésil en quarts de finale du Mondial, Neymar pourrait prendre une pause de quelques mois avec la sélection brésilienne selon L'Equipe avant de faire son retour pour les échéances importantes.

15/12/22 - 16:40 - Griezmann : "Garder les pieds sur terre" Qualifié en finale du Mondial avec les Bleus, Antoine Griezmann s'attend à une rencontre compliquée face à l'Argentine et Lionel Messi : "L’Argentine est une équipe comme la nôtre, une équipe qui travaille très bien et qui possède le meilleur du monde. Ce sera un match très difficile dimanche. La route jusqu’au titre est encore longue, cela peut durer encore 90 minutes ou plus. Donc nous devons garder les pieds sur terre et préparer le match dès demain (ce jeudi -NDR)."

15/12/22 - 16:00 - Le programme des Bleus ce jeudi Après la qualification en finale du Mondial hier soir, la priorité est la récupération pour les Bleus ce jeudi : soins, massage, balnéo au programme pour les Bleus. Décrassage au centre d’entraînement pour les titulaires en fin d’après midi. Séance tonique pour les remplaçants.