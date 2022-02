"Tableau des médailles JO 2022 : première médaille d'or, la France 9e"

MEDAILLE JO. Grâce à la toute première médaille d'or dans ces JO 2022 de Quentin Fillon Maillet, l'équipe de France est remontée dans le top 10 du classement.

La première médaille d'or dans ces Jeux olympiques 2022 pour Quentin Fillon Maillet et le biathlon ! Au terme de l'individuel hommes et après une médaille d'argent en relais mixte, le Français est devenu pour la toute première fois de son histoire champion olympique. Grâce à cette médaille d'or, mais aussi l'argent de Tess Ledeux dans la nuit en Big Air, l'équipe de France remonte dans le top 10 du tableau des médailles de ces JO 2022. La France comptabilise désormais 5 médailles et est sur le bon chemin pour battre son record de 15 médailles.

Le tableau des médailles des JO 2022

À domicile dans ces JO 2022, la Chine est désormais en tête du classement des médailles avec 5 breloques dont 3 en or. Derrière, on retrouve des nations plus habituées aux JO d'hiver avec la Suède, le Comité olympique russe ou encore les Pays-Bas grâce notamment au patinage de vitesse. Avec sa première médaille d'or, la France remonte dans le top 10.

Les Bleus espèrent obtenir plus de 15 médailles dans ces JO d'hiver de Pékin et battre le record de Sotchi et Pyeongchang. Avec deux nouvelles médailles ce mardi 8 février en argent pour Tess Ledeux et surtout en or pour Quentin Fillon Maillet en biathlon, la France en est désormais à 5 breloques dans ces JO 2022.

Pour rappel, avant les JO, Gracenote avait pronostiqué 17 médailles pour l'équipe de France, le décompte :

Médailles d'or

Alexis Pinturault en combiné

Mathieu Faivre en Géant

Clément Noël en slalom

Perrine Laffont en ski de bosses

Médailles d'argent

Benjamin Cavet en ski de bosses

Emilien Jacquelin dans la Poursuite en biathlon

Relais messieurs en biathlon

Médailles de bronze