Top 14 : Toulouse humilie Toulon et reste en tête du classement

À l'image du foot, il n'y a pas eu match dans le choc de cette journée entre Toulouse et Toulon.

On appelle ça une rouste. Dépassé, Toulon a été sévèrement corrigé face au Stade Toulousain en cloture de la journée de Top 14 57-5, avec huit essais encaissés. "On sort d'un match où on a très peu de choses à retenir (...) Les Toulousains ont marqué assez rapidement. On n'avait pas de fluidité dans notre jeu, on a commis beaucoup d'erreurs dans les transmissions. Le score est très lourd, ça fait mal. Ils étaient bien plus forts que nous. Il faut savoir l'accepter. On n'a pas fait un mauvais début de match. On va essayer de retenir le peu de choses positives. En conquête on a été au rendez-vous, en touche ou en mêlée. Aujourd'hui sur les sorties de camp, le jeu au pied qu'on avait préparé, on n'a pas été bons" a expliqué Sergio Parisse après la rencontre.

Grâce à sa victoire, Toulouse conserve sa place de leader du Top 14 avec un petit point d'avance sur Bordeaux Bègles qui s'est imposé difficilement à domicile face à Pau. Dans un vrai sursaut d'orgueil, le Stade Français a enfin pris des points en s'imposant avec la manière face à Clermont tout comme Montpellier qui a infligé un 16-0 à La Rochelle ou encore Vannes qui a enregistré sa deuxième victoire de la saison face à Castres. Le match fou de la journée était entre Bayonne et Lyon avec une victoire des Basques 49-38.

Quel est le classement du Top 14 ?

Quel est le calendrier du Top 14 ?

Télécharger le calendrier du Top 14 2024-2025 en PDF

Voici l'ensemble du calendrier du championnat de France de rugby et des prochaines phases finales.

Quel est le programme des journées de Top 14 ?

Pour toutes les journées du Top 14, voici le programme établi :

4 rencontres le samedi à 15h (en multiplex)

1 rencontre le samedi à 17h

1 rencontre le samedi en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

1 rencontre le dimanche en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

Quelles sont les équipes du Top 14 ?

Comme l'indique le nom du championnat de France de rugby, 14 clubs sont dans l'élite, voici la liste des clubs :