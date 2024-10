NBA 2024-2025 : Wembanyama veut jouer les play-offs, LeBron James associé à son fils Bronny, les infos de la saison

Nouvelle saison de NBA avec, encore une fois, du spectacle garanti à tous les étages.

Après une première année de rookie, Victor Wembanyama est attendu pour confirmer tous les espoirs en lui et surtout rapprocher les Spurs des play-offs. C'est d'ailleurs l'objectif affiché pour le Français, vice champion olympique cet été à Paris. "L'objectif, c'est d'atteindre le play-in ou les play-offs ". Pour y parvenir, les Spurs ont recruté un élément très fort avec le meneur et légende de la NBA Chris Paul. "Je me souviens de regarder Chris à la télé quand j'étais petit. Il n'est ici que depuis une semaine, mais on apprend déjà énormément juste en le regardant. Je suis très enthousiaste à l'idée de jouer avec lui."

Wemby ne sera pas le seul français engagé car les non puristes l'ont peut être oublié, les numéros 1 et 2 de la dernière draft sont des Français et sont très attendus. Zaccharie Risacher, numéro 1, sera associé chez les Hawks à l'un des meilleurs meneurs de la NBA, Trae Young. Numéro 2 de la draft, Alexandre Sarr sera lui aussi très attendu du côté de Washington avec un certain Bilal Coulibaly dans une véritable french connection qui promet. On suivra bien évidemment les Nicolas Batum, Rudy Gobert ou encore Guershon Yabusele qui a profité de ses excellents JO pour s'offrir un nouveau rêve NBA avec les Sixers.

Enfin, cette saison NBA sera particulière avec l'association entre LeBron James et son fils, Bronny James. Lors de la pré saison, les deux ont joué pour la première fois ensemble sous le maillot des Lakers et le moins que l'on puisse dire, c'est que le numéro 23 n'était pas peu fière. "On est sorti d'un temps mort et on s'est retrouvé là, à côté l'un de l'autre. Je l'ai regardé. C'était comme dans (le film de science-fiction) 'Matrix' ou quelque chose comme ça. Ça semblait irréel. Mais c'était incroyable". Le fils James ne devrait toutefois par avoir un immense temps de jeu cette saison, évoluant la plupart du temps en G-League.

La saison régulière de la NBA a eu lieu entre le 22 octobre 2024 et le 5 juin 2025 pour les finales. Les dates importantes

22 octobre : Début de la saison régulière

: Début de la saison régulière 14-17 décembre : Demi-finales et finale de la NBA Cup

: Demi-finales et finale de la NBA Cup 23 et 25 janvier : Matches NBA à Paris (Spurs vs Pacers)

: Matches NBA à Paris (Spurs vs Pacers) 14-16 février : All-Star Week-end

: All-Star Week-end 13 avril : Fin de la saison régulière

: Fin de la saison régulière 15-18 avril : Play-in Tournament

: Play-in Tournament 19 avril : Début des play-offs

: Début des play-offs 5 juin : Début des Finales NBA

Chaque franchise de NBA dispute 82 rencontres en saison régulière. À la fin de cette saison régulière, les huit meilleures franchises de chaque conférence sont classées de 1 à 8. Le 1er affronte le 8e, le 2e est opposé au 7e,... Les gagnants du premier tour accèdent aux demi-finales de conférence, les vainqueurs du deuxième tour passent aux finales de conférence. Les champions de chaque conférence s'affrontent lors des finales NBA. Les séries se disputent au meilleur des 7 matchs qui sont jouées en format 2-2-1-1-1, depuis la saison 2013-2014.

Depuis la saison 2020-2021, le play-in a fait son apparition en NBA dans lequel les équipes classées de la 7e à la 10e place disputent un mini tournoi. Le 7e et le 8e de chaque conférence s'affrontent dans un match, où le vainqueur est qualifié en 7e position des playoffs. Le vaincu affronte le vainqueur de la rencontre entre le 9e et le 10e de chaque conférence, où le gagnant du match se qualifie pour les playoffs à la 8e place.

En NBA, il y a 30 franchises réparties en deux conférences :

Conférence Ouest :

Dallas Mavericks Denver Nuggets Golden State Warriors Houston Rockets Los Angeles Clippers Los Angeles Lakers Memphis Grizzlies Minnesota Timberwolves New Orleans Pelicans Oklahoma City Thunder Phoenix Suns Portland Blazers Sacramento Kings San Antonio Spurs Utah Jazz

Conférence Est :

Atlanta Hawks Boston Celtics Brooklyn Nets Charlotte Hornets Chicago Bulls Cleveland Cavaliers Detroit Pistons Indiana Pacers Miami Heat Milwaukee Bucks New York Knicks Orlando Magic Philadelphie Sixers Toronto Raptors Washington Wizards

Évènement prestigieux de la NBA, les meilleurs joueurs se regroupent le temps d'un week-end. Plusieurs épreuves sont organisées comme le concours à trois points, le concours de dunk, le "skills challenge" et en clôture, un match de gala entre les superstars de la ligue de basket-ball américaine.

Détenteur des droits TV de la NBA, BeInSport diffuse une rencontre chaque nuit de NBA. L'émission "NBA Extra" diffusée de 12h45 à 13h30 du lundi au vendredi analyse l'actualité de la NBA.

Pour suivre la NBA sur smartphone, tablette ou ordinateur, vous devrez souscrire à un abonnement sur l'application NBA.

Fondée en 1946, découvrez le palmarès de la NBA depuis 2000 :