Classement ATP : Humbert, Fils et Mpetshi Perricard dans le top 30 !

Grâce à leurs belles performances, les Français sont bien installés dans le top 30 mondial.

Les Français brillent en cette fin de saison ! Grâce à sa magnifique semaine à Paris, le Français Ugo Humbert progresse encore une fois dans le classement pour atteindre la 14e place mondial soit un gain de 4 places. Arthur Fils reste lui stable au 20e rang. Giovanni Mpetshi Perricard, en progrès d'une place, en 30e position, obtient à 21 ans le meilleur classement de sa carrière. Adrian Mannarino a gagné quatre places, au 54e rang mondial, alors que Gaël Monfils, 38 ans, a reculé de deux places, et se retrouve désormais 55e. Arthur Cazaux obtient de son côté le meilleur classement de sa carrière à la 67e position. Dans le top 10, le principal changement est la nouvelle place de dauphin de l'Allemand Alexander Zverev qui devance désormais l'Espagnol Carlos Alcaraz.

Quel est le classement ATP ?

Jannik Sinner est numéro 1 mondial depuis Roland-Garros, mais la lutte s'annonce acharnée. Le classement ATP :

Quel est le classement de l'ATP Race ?

Le classement ATP Race est mené par l'Italien Jannik Sinner, double vainqueur en Grand Chelem cette année. Avec son doublé Roland-Garros et Wimbledon, Carlos Alcaraz n'a pas démérité.

Quelles sont les différences entre le classement ATP et le classement de la Race ?

Contrairement au classement ATP "classique", qui est actualisé chaque semaine en prenant en compte les points gagnés sur les 52 semaines précédentes, le classement de l'ATP Race prend seulement en compte les points gagnés durant la saison en cours.

Le classement ATP consiste à attribuer des points en fonction des performances de chaque joueur pendant les grandes compétitions. Au total, les points accumulés sont valables sur 52 semaines.

Chaque tournoi attribue un nombre de point différent. En Grand Chelem, le vainqueur acquière 2000 points, le finaliste 1200, le demi finaliste 720, … En master 1000 la victoire permet d'obtenir 1000 points, la finale 600, … Une victoire en ATP 500 rapporte 500 points, 250 pour les ATP 250, entre 50 et 175 points pour les tournois Challenger et entre 15 et 25 points pour les tournois Futures.

Le classement est actualisé toutes les semaines et les points sont valables un an. Le classement ATP correspond donc à l'ensemble des points obtenu par un joueur sur les 52 dernières semaines. Chaque lundi, le joueur perd donc les points obtenu un an auparavant.