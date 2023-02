Championnats du monde de ski Courchevel-Méribel : Brignone remporte le combiné, le calendrier

Coup d'envoi des Mondiaux de ski en France ce lundi 6 février, découvrez toutes les épreuves.

Pour la troisième fois de l'histoire après Chamonix en 1937 et 1962 et Val d'Isère en 2009, la France organise les championnats du monde de ski alpin à Méribel / Courchevel. Les différentes disciplines ont lieu sur 2 pistes différentes : L'Éclipse à Courchevel pour les épreuves masculines et le Roc de Fer à Méribel pour les épreuves féminines.

Lors de la première journée lundi 6 février, l'Italienne Federica Brignone s'est imposée dans le combiné alpin. La skieuse a "tué" la course dès la première manche comme a expliqué l'Américaine Mikaela Shiffrin en zone mixte. Celle qui espérait conserver son titre ne repartira pas de cette première course avec une médaille puisqu'elle est sortie lors de la seconde manche.

Les Mondiaux de ski se disputeront du 6 février au 19 février 2023 du côté de Méribel / Courchevel, en France.

Heure et calendrier des épreuves

Retrouvez tout le détail des épreuves des championnats du monde de ski en France avec les jours, les disciplines et les heures.

7 février : combiné alpin hommes, première manche à 11 heures, deuxième manche à 14h30

Les résultats

Combiné alpin femmes : Federica Brignone, Wendy Holdener et Ricard Haaser

Les Championnats du monde 2023 de ski alpin sont à regarder en direct et intégralité sur Eurosport 1, Eurosport.fr et l'application Eurosport, mais également sur les antennes de France TV.

Femmes

Clara Direz

Doriane Escané

Anouck Errard

Coralie Frasse-Sombet

Laura Gauché

Marie Lamure

Romane Miradoli

Nastasia Noens

Chiara Pogneaux

Karen Smadja Clément

Tessa Worley

Hommes