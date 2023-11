Billetterie JO de Paris 2024 : 400 000 billets disponibles même pour les sessions "sold out" ! Comment s'en procurer ?

L'organisation de Paris 2024 a annoncé la vente de plusieurs milliers de billets à l'occasion des fêtes.

Dans un communiqué de presse publié mercredi 22 novembre, le comité d'organisation de Paris 2024 a annoncé la mise en vente de nouveaux billets pour les JO de Paris qui débutent dans moins d'un an. Ces nouveaux billets pour les Jeux Olympiques et Paralympiques seront mis en vente le jeudi 30 novembre prochain, à partir de 10h, exclusivement sur le site de la billetterie Paris 2024 www.tickets.paris2024.org. Bonne nouvelle pour les déçus, il s'agit de nouveaux billets, pour toutes les sessions, dont celles qui étaient "sold out".

Le comité annoncé qu'il y aura également des places pour les cérémonies : à partir de 90€ pour la cérémonie d'ouverture olympique sur la Seine et 150€ pour la cérémonie d'ouverture paralympique, place de la Concorde. Mais attention, il va falloir se lever tôt et être particulièrement chanceux puisqu'il n'y a pas de tirage au sort pour cette session et il va falloir actualiser très rapidement votre page internet pour obtenir le précieux sésame. La règle des 30 billets par panier sera en revanche maintenue.

Quels billets en vente ?

La Natation aura droit à ses billets pour vivre les exploits de Léon Marchand, mais pas que, voici quelques exemples dévoilés par Paris 2024

Séries du 50m nage libre [avec Florent Manaudou en lice], le 1er août (session du matin), de 24€ à 230€

Finale du 50m nage libre, le 2 août, de 125€ à 980€

Séries du 400m 4 nages [avec Léon Marchand en lice], le 28 juillet (session du matin), à partir de 24€

Finale du 400m 4 nages, le 28 juillet, à partir de 85€

L'Equitation avec environ 14 000 nouveaux billets disponibles au Château de Versailles, sur l'ensemble des 3 disciplines : Concours complet, Dressage et Saut d'obstacles

Le Concours complet : à partir de 85€ (jusqu'à 330€) pour assister à la session finale par équipes le 29 juillet

Le Saut d'obstacle : le 1er août, pour assister aux épreuves de qualification par équipes (pour accéder à la finale) à partir de 24€

Le Tennis : environ 24 000 nouveaux billets en vente pour assister au stade à Roland-Garros

Les premiers tours entre 24€ et 130€

Une demi-finale du Simple Messieurs + la finale du Double Mixte, à partir de 100€

L'Athlétisme : plus de 30 000 nouveaux billets au stade de France, notamment pour des sessions du matin

A partir de 40€ pour assister aux premières épreuves du Décathlon masculin, le 2 août au matin [avec Kevin Mayer en lice]

A partir de 85€ pour assister aux dernières épreuves du Décathlon masculin le 3 août. Pour info, cette session comprendra également la finale du 100m féminin, la finale du triple saut féminin, la finale du 4x400m mixte !

L'Escrime : environ 5 000 nouveaux billets disponibles, sous la nef du Grand Palais.

Exemples :

De 24€ à 150€ pour assister le 28 juillet au matin, aux rencontres permettant d'accéder aux demi-finales de l'Epée masculine [avec Romain Cannone en lice]

A partir de 90€ pour assister à la finale de l'Épée masculine le 28 juillet

Le Judo : environ 2 000 nouveaux billets pour suivre les performances de l'équipe de France

A partir de 24€ pour assister, le matin du 3 août, aux premiers tours de l'épreuve mixte par équipes à l'Arena Champ-de-Mars, où l'équipe de France visera l'or.

Les sports urbains à La Concorde, qui ont rencontré un très grand succès populaire : un peu plus de 5 000 nouveaux billets en vente sur l'ensemble des sports au programme

Exemples :

Le Breaking : 1 500 nouveaux billets. De 24€ à 160€

Le Skateboard : 900 nouveaux billets. De 24€ à 120€

Le Basket 3x3 : 2 300 nouveaux billets. De 24€ à 190€

Le Basketball : avec environ 37 000 nouveaux billets à Lille et 7 300 billets à l'Arena Bercy à Paris

Le Rugby à 7, avec environ 25 000 nouveaux billets en vente pour les matches au stade de France.

Les matches qualificatifs masculins (12 matches au total dans la session ; l'opportunité de voir toutes les équipes !), le 24 juillet – avant même le début des Jeux –, de 24€ à 120€

Les demi-finales et finales, ainsi que les matches de classement masculins, le 27 juillet, à partir de 50€.

Les matches qualificatifs féminins (12 matches au total dans la session ; l'opportunité de voir toutes les équipes !), le 28 juillet, de 24€ à 100€

Les demi-finales et finales, ainsi que les matches de classement féminins, le 30 juillet, à partir de 50€.

Le Football : avec 30 000 nouveaux billets pour le Parc des Princes à Paris et toujours des billets disponibles pour les six stades en province