Tirage au sort JO 2024 : chapeaux, diffusion TV... Les infos du tirage des tournois de foot

À partir de 20 heures, les deux sélections françaises dirigées par Thierry Henry et Hervé Renard connaîtront leurs premiers adversaires lors du tournoi olympique de football aux JO 2024.

Quels seront les adversaires de la France aux tournois masculins et féminins de football durant les JO 2024 ? Ce soir, les sélectionneurs de l'équipe féminines et des espoirs masculins pourront véritablement lancer leur programme vers la compétition prestigieuse. Si les Jeux olympiques se tiennent du 26 juillet au 11 août, la compétition débutera deux jours avant le lancement des Olympiades pour laisser du repos aux joueurs. Pour les Bleuets, Thierry Henry aura l'opportunité de sélectionner trois joueurs de plus de 23 ans, alors que le nom du capitaine Kylian Mbappé revient avec insistance comme celui d'Antoine Griezmann. Pour Tout Le Sport, le sélectionneur des Espoirs comment bien construire le meilleur groupe possible : "Les Jeux olympiques ne sont pas sur des dates Fifa. (...) C'est un peu le monde à l'envers. (...) On va essayer d'avoir la meilleure équipe, c'est le plus important, et une équipe qu'on peut préparer."

Alors qu'il laissera la tête de l'équipe de France féminine à l'issue des JO 2024, Hervé Renard a un objectif clair : finir sur le podium. "J'ai dit à Hervé Renard, le sélectionneur des féminines, et Thierry Henry, celui des garçons, qu'il fallait être au moins sur le podium. C'est un objectif ambitieux parce que les Jeux sont chez nous et parce qu'on est lucide sur la qualité de nos équipes. La France, depuis plusieurs années, est installée dans le gotha du football international, que ce soit chez les garçons ou les filles", a déclaré Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football, en janvier dernier. Les Bleues devront réaliser l'exploit pour s'emparer du titre olympique à Paris où la finale aura lieu. Pour cela, elles pourront s'appuyer sur une belle prestation en Ligue des Nations où elles avaient échoué en finale contre l'Allemagne. Dans son histoire, c'est la troisième fois que l'équipe de France féminine se qualifie pour les JO après 2012 (Londres) et 2016 (Rio).

Le tirage au sort de la phase de groupes des tournois de football des JO 2024 aura lieu le mercredi 20 mars à 20 h au siège du comité d'organisation de Paris 2024.

Le tirage au sort sera diffusé sur les antennes de France 3. FIFA+ et FIFA.com retransmettront également le tirage au sort en streaming. Fabien Lévêque présentera la cérémonie. Il sera accompagné du directeur des compétitions de la FIFA Jaime Yarza et de la directrice de la division du Football féminin Sarai Bareman. L'ancien international argentin Javier Saviola sera chargé d'effectuer le tirage au sort en compagnie de l'ancienne gardienne du Canada Stephanie Labbé, de l'ancien international ivoirien Didier Drogba et de la légende française de l'athlétisme Marie-José Pérec.

Sept stades répartis dans sept villes accueilleront les rencontres femmes et hommes des tournois de football olympique :

Parc des Princes à Paris

Stade de la Beaujoire à Nantes

Stade Geoffroy-Guichard à Saint-Étienne

Parc Olympique lyonnais à Décines-Charpieu

Matmut Atlantique à Bordeaux

Stade Vélodrome à Marseille

Allianz Riviera à Nice

Dans le tournoi masculin de football aux JO 2024, 16 équipes s'affrontent pour le titre olympique. Pour le moment, 12 équipes sont déjà connues :

France

Espagne

Israël

Ukraine

Maroc

Égypte

Mali

République dominicaine

États-Unis

Paraguay

Argentine

Nouvelle-Zélande

Dans le tournoi féminin, dix sélections sur douze participantes sont déjà connues :

France

Brésil

Colombie

États-Unis

Espagne

Allemagne

Australie

Japon

Nouvelle-Zélande

Canada

Le tirage au sort des groupes s'effectue grâce à des chapeaux. Voici l'identité des chapeaux des tournois masculins et féminins :

Tournoi masculin :

Chapeau n°1 : France , Argentine, deux qualifiés de la zone Asie

, Argentine, deux qualifiés de la zone Asie Chapeau n°2 : Espagne, Nouvelle-Zélande, Paraguay, Maroc

Chapeau n°3 : États-Unis, Égypte, Mali, un pays de la zone Asie

Chapeau n°4 : République dominicaine, Israël, Ukraine, le vainqueur du barrage opposant la Guinée à une nation de la zone Asie

Tournoi féminin :

Chapeau n°1 : France , Espagne, États-Unis

, Espagne, États-Unis Chapeau n°2 : Allemagne, Japon, Canada

Chapeau n°3 : Brésil, Australie, Colombie

Chapeau n°4 : Nouvelle-Zélande, deux qualifiés de la zone Afrique

Dans le tournoi masculin, seize nations qualifiées sont réparties dans quatre poules de quatre équipes. Après les rencontres de phase de groupes, les deux premiers de chaque poule sont qualifiées pour la phase à élimination directe. Les sélections s'affrontent jusqu'à la finale et la petite finale, opposant les deux vaincus dans le dernier carré.

Dans le tournoi féminin, douze sélections sont réparties en trois groupes de quatre équipes. Les deux premières nations de chaque poule sont qualifiées pour les quarts de finale et les deux meilleures troisièmes rejoignent également la phase à élimination directe. Les sélections s'affrontent jusqu'à la finale et la petite finale, opposant les deux pays vaincus dans le dernier carré.