JO 2024. France - Brésil : les Bleues punies au pire moment ! Suivez le match en direct

Cascarino et Angelina écopent d'un carton jaune dans cette fin de France - Brésil. Il y a beaucoup de tension dans ces ultimes minutes. Les Bleues poussent !

22:54 - Deux cartons jaunes ! (90+3')

Les esprits s'échauffent après un ballon balancé en tribunes par les Brésiliennes. Portilho et Diani écopent d'un avertissement. Il y aura, par conséquent, plus que 16 minutes de plus dans ce France - Brésil.