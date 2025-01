Mondial handball masculin 2025 : classement, calendrier et résultats... Les Bleus filent vers le tour principal

Le championnat du monde de handball bat son plein en ce mois de janvier 2025 avec un objectif rachat pour les Bleus après des JO catastrophiques.

Le premier match de la compétition a été une promenade de santé pour les Bleus face à une modeste équipe du Qatar avec quasiment 20 buts de plus à la fin du match, de quoi mettre en confiance la bande à Guillaume Gille, satisfait après la rencontre. "C'est un bon premier match pour débuter ce mondial avec une revue d'effectif qui a permis à tout le monde d'entamer la compétition. Et prendre des repères positifs. Le score est large, on a dominé cette rencontre de bout en bout. On aura toujours des choses à redire, car on a eu beaucoup de situations favorables qu'on a du mal à exploiter. Ça reste un match international pour une entame de compétition, c'est très réussi."

C'est désormais le Koweït qui se présente face aux Bleus avec déjà l'objectif d'une qualification pour le tour principal. Contre une équipe réputée bien plus faible que l'équipe de France, il faut toujours faire très attention et l'entraineur adjoint Yohan Delattre en a conscience, le staff ayant travaillé avec le plus grand sérieux en analysant les forces et faiblesses de l'équipe. Le Koweit alterne avec une défense étagée, voire très étagée, qui demeure atypique par rapport au handball européen. Il faudra redoubler de vigilance par rapport à cet étagement, parfois très prononcé. Il est nécessaire de préparer ce match avec le plus grand des sérieux parce que la compétition est longue et que ce type de match, sans qu'il apparaisse le plus ardu, peut être compliqué face à une adversité qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer sur le plan tactique.

Calendrier et résultats du Mondial de hand

Le tour préliminaire se dispute du 14 janvier au 21 janvier avec trois matchs au programme pour l'équipe de FranceLe tour principal se disputera du 21 au 25 janvier pour le groupe I (3 qualifiés des groupes A et B) et II (3 qualifiés des groupes C et D) et du 22 au 26 janvier pour le groupe III (3 qualifiés des groupes E et F) et IV (3 qualifiés des groupes G et H).

Groupes et classement du Mondial de handball

Découvrez le classement du tour préliminaire jusqu'au tour principal avec une mise à jour dès la fin des rencontres.

Les joueurs sélectionnés

Voici la liste des joueurs français pour le Mondial de hand.