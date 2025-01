Mondial handball masculin 2025 : la date et l'adversaire potentiel des Bleus en demi-finale

L'équipe de France espère atteindre le dernier carré du championnat du monde de handball, mais cela passe par une victoire face à l'Egypte ce mardi 28 janvier.

Avec un parcours sans faute depuis le début des Mondiaux de handball (7/7), l'équipe de France est devenue l'une des grandes favorites pour le titre mondial quelques mois après son retentissant échec lors des Jeux olympiques de Paris 2024. En quarts face à des Egyptiens qui ont failli s'imposer lors de la phase de groupes des JO de Paris (un nul arraché à la dernière seconde), les Bleus ne doivent pas passer à côté sous peine de rentrer à la maison et de tout gâcher. Une mauvaise nouvelle surtout que le tableau s'est particulièrement ouvert avec l'absence notable de la Norvège ou encore de l'Espagne dans cette phase finale. En cas de victoire mardi soir, les Bleus pourraient jouer une demi-finale de tous les dangers face à une équipe de Croatie, portée par son public, de retour à un très bon niveau et qui a renversé la Hongrie en quarts avec un but à la dernière seconde. La demi-finale, en cas de qualification, serait programmée le jeudi 30 janvier à partir de 20h30.

Calendrier et résultats du Mondial de hand

Le tour préliminaire se dispute du 14 janvier au 21 janvier avec trois matchs au programme pour l'équipe de Franc. eLe tour principal se disputera du 21 au 25 janvier pour le groupe I (3 qualifiés des groupes A et B) et II (3 qualifiés des groupes C et D) et du 22 au 26 janvier pour le groupe III (3 qualifiés des groupes E et F) et IV (3 qualifiés des groupes G et H).

Groupes et classement du Mondial de handball

Découvrez le classement du tour préliminaire jusqu'au tour principal avec une mise à jour dès la fin des rencontres.

Les joueurs sélectionnés

Voici la liste des joueurs français pour le Mondial de hand.