Mondial handball masculin 2025 : le programme du tour principal pour les Bleus

Qualifiée haut la main pour le tour principal, l'équipe de France aborde le tour principal avec les crocs.

C'est désormais l'heure de vérité pour les Bleus. Après un tour préliminaire rondement mené avec trois victoires convaincantes face au Qatar, le Koweït et l'Autriche, les Bleus vont désormais devoir monter d'un cran dans le tour principal face à la Hongrie, les Pays-Bas et la Macédoine du Nord. "On prend toujours pour acquis le fait que l'équipe de France va tout gagner, on travaille, on a eu un groupe plus facile que d'autres, mais les matches, il faut les préparer, il faut les jouer, on a été très sérieux et on est vraiment contents de ce premier tour. Au tour principal (à partir de mardi à Varazdin), ça va être des matches très intenses. On sera loin des matches à 43 buts (comme le 43-19 contre le Koweït jeudi). Mais en tout cas, on s'attend à de belles équipes" a expliqué Dika Mem.

