Mondial handball masculin 2025 : quelle date pour la finale et la petite finale ?

Dans le dernier carré des championnats du monde de handball, l'équipe de France espère se qualifier pour une nouvelle grande finale.

Les Jeux olympiques de Paris 2024 sont déjà très loin ! Quelques mois après le fiasco, les Bleus sont de retour au sommet avec un sans faute depuis le début des championnats du monde. C'est désormais l'heure des demi-finales ce jeudi 30 janvier avec un classique, France - Croatie. Les deux meilleurs ennemis vont s'affronter comme à la belle époque. Le vainqueur affrontera le gagnant de Portugal - Danemark qui se disputera le vendredi 31 janvier. En cas de défaite, les Bleus joueront la petite finale le dimanche 2 février à 15h, mais c'est le match pour le titre que la France vise et ce sera donc à 18h en cas de victoire face aux Croates.

Calendrier et résultats du Mondial de hand

Le tour préliminaire se dispute du 14 janvier au 21 janvier avec trois matchs au programme pour l'équipe de Franc. eLe tour principal se disputera du 21 au 25 janvier pour le groupe I (3 qualifiés des groupes A et B) et II (3 qualifiés des groupes C et D) et du 22 au 26 janvier pour le groupe III (3 qualifiés des groupes E et F) et IV (3 qualifiés des groupes G et H).

Groupes et classement du Mondial de handball

Découvrez le classement du tour préliminaire jusqu'au tour principal avec une mise à jour dès la fin des rencontres.

Les joueurs sélectionnés

Voici la liste des joueurs français pour le Mondial de hand.