Paris - Nice : la montagne au programme de la 5e étape, le classement

PARIS-NICE. Après un chrono exigeant, les coureurs de Paris - Nice vont se frotter à la moyenne montagne dans cette 5e étape.

[Mis à jour le 10 mars 2022 à 11h00] La Jumbo... Et les autres ! Avec un second triplé ce mercredi 9 mars lors du contre la montre avec la victoire de van Aert devant Roglic et Dennis, l'équipe néerlandaise impressionne depuis le début de ce Paris Nice. Le Belge, favori du chrono, en a profité pour récupérer le maillot jaune à Christophe Laporte qui reste, avant la 5e étape, sur le podium. Mais ce 10 mars, place aux hostilités pour les grimpeurs avec de la moyenne montagne au programme sur les routes de l'Ardèche entre Saint-Just-Saint-Rambert et Saint-Sauveur-de-Montagut avec trois ascensions classées en 1ère catégorie.

Croix de Chaubouret (sommet au km 36,1 / 1ère catégorie) : 10 km à 6,7%

Côte de Saint-Jeure-d'Ay (km 79,1 / 3e catégorie) : 2,2 km à 5,3%

Côte de Saint-Romain-de-Lerps (km 114,5 / 1ère catégorie) : 6,5 km à 7,3%

Côte de Toulaud (km 129,6 / 2e catégorie) : 1,5 km à 9,7%

Col de la Mure (km 155,7 / 1ère catégorie) : 7,6 km à 8,3%

© Paris Nice

Comme chaque année, la course se dispute sur une semaine du dimanche 6 mars 2022 au dimanche 13 mars 2022.

Le parcours de cette 80 édition de Paris-Nice a été officiellement dévoilé mercredi 5 janvier, voici le détail du parcours :

Voici le parcours de la édition de #ParisNice !



The official route of the edition of #ParisNice! pic.twitter.com/rFTQ3MmfEG — Paris-Nice (@ParisNice) January 5, 2022

Ce Paris-Nice 2022 bénéficie d'une double diffusion à la télévision française, sur France 3 et Eurosport, avec, aux commentaires, Alexandre Pasteur, Laurent Jalabert et Marion Rousse d'un côté, et Guillaume Di Grazia, Jacky Durand, David Moncoutié et Steve Chainel de l'autre.

Le nouveau classement général après ce chrono. Simon Yates et Pierre Latour restent sous la minute parmi les concurrents au général. La Jumbo-Visma place idéalement ses deux cartes mais c'est Wout Van Aert qui a bien le maillot jaune. #ParisNice pic.twitter.com/AOX3euvvJm — Le Gruppetto (@LeGruppetto) March 9, 2022

Avec une seconde de retard avant le chrono du jour, le Belge Wout Van Aert était le grand favori du jour. En remportant l'étape, le Belge prend la place de leader avec désormais 10 secondes d'avance sur son coéquipier Primoz Roglic.