Paris - Nice : profil de la 1ère étape, favoris... Les infos

PARIS-NICE. Trois d'affilée pour Maximilian Schachmann après 2020 et 2021 ? Le premier grand rendez-vous de l'année pour la saison de cyclisme a lieu ce week-end avec le coup d'envoi de Paris Nice.

[Mis à jour le 3 mars 2022 à 16h00] Du 6 au 13 mars, les meilleurs cyclistes seront présents pour cette 80e édition de Paris-Nice. Parmi les favoris, Maximilian Schachmann tentera de remporter un troisième titre consécutif alors que Primoz Roglic essaiera d'effacer sa déception de l'an dernier où le dernier vainqueur de la Vuelta, en tête, avait chuté à deux reprises lors de la dernière étape finissant 15e du général. Parmi les autres principaux coureurs, Nairo Quintana, vainqueur du Tour de la Provence prendra le départ. Du côté des sprinteurs, Fabio Jakobsen, Sam Bennett, Bryan Coquard, Sonny Colbrelli, Jasper Philipsen ou Dylan Groenewegen seront au rendez-vous.

Du côté des Français, ils seront très nombreux comme chaque année : David Gaudu, Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Christophe Laporte (Jumbo-Visma), Guillaume Martin, Bryan Coquard (Cofidis), Florian Sénéchal (Quick-Step Alpha Vinyl), Aurélien Paret-Peintre, Dorian Godon (AG2R Citroën Team), Pierre Latour, Anthony Turgis (TotalEnergies) ou encore Franck Bonnamour (B&B Hotels - KTM) sont attendus au départ de cette 80e édition de Paris-Nice.

Dimanche 6 mars, aura lieu la première étape où le départ et l'arrivée auront lieu à Mantes-la-Ville. Longue de 159,8 kilomètres, cette première course devrait voir les sprinteurs au premier plan malgré les quatre ascensions de 3e catégorie. Mais si le peloton explose dans ces ascensions, les costauds devraient vite s'expliquer à l'arrivée et se disputer le premier maillot jaune de ce Paris-Nice.

Voici les principaux engagés pour la course :

Bora-Hansgrohe : Schachmann (All), Grossschartner (Aut), Vlasov (Rus), Bennett (Irl)

Team BikeExchange-Jayco : Groenewegen (Hol), S.Yates (Gbr)

Bahrain Victorious : Colbrelli (Ita), Sanchez (Esp), Teuns (Bel)

Quick Step-Alpha Vinyl : Jakobsen (Hol), Sénéchal (Fra), Stybar (Rtc)

Lotto Soudal : Gilbert, De Gendt (Bel)

Intermarché-Wanty Gobert Matériaux : Taaramäe (Est)

Alpecin-Fenix : Philipsen (Bel), Vine (Aus)

UAE Team Emirates : McNulty (Usa), Gaviria (Col), Trentin (Ita)

EF Education-Easypost : Bisseger (Sui), Doull (Gbr)

Trek-Segafredo : Mollema (Hol), Pedersen (Dan), Stuyven (Bel)

Movistar Team : Garcia Cortina (Esp), Jorgenson (Usa)

AG2R Citroën Team : Champoussin, Paret-Peintre (Fra), O'Connor (Aus)

Cofidis : Martin, Coquard (Fra), I.Izagirre (Esp)

Groupama-FDJ : Gaudu, Madouas (Fra), Küng (Sui)

TotalEnergies : Boasson Hagen (Nor), Latour, Turgis (Fra)

Team Arkéa-Samsic : Capiot (Bel), Quintana (Col)

B&B Hotels-KTM : Bonnamour, Hivert (Fra)

Israel Start-Up Nation : Schmidt (Dan)

Astana-Qazaqstan : Lutsenko (Ukr), De la Cruz (Esp)

Jumbo-Visma : Roglic (Slo), Kruijswijk (Hol), Van Aert (Bel), Dennis (Aus), Laporte (Fra)

Team DSM : Kragh Andersen (Dan), Bol (Hol), Degenkolb (All)

Ineos-Grenadiers : Ganna (Ita), A.Yates (Gbr), Martinez (Col)

Comme chaque année, la course se disputera sur une semaine du dimanche 6 mars 2022 au dimanche 13 mars 2022.

Le parcours de cette 80 édition de Paris-Nice a été officiellement dévoilé mercredi 5 janvier, voici le détail du parcours :

Voici le parcours de la édition de #ParisNice !



The official route of the edition of #ParisNice! pic.twitter.com/rFTQ3MmfEG — Paris-Nice (@ParisNice) January 5, 2022

Ce Paris-Nice 2022 devrait bénéficier d'une double diffusion à la télévision française, sur France 3 et Eurosport, avec, aux commentaires, Alexandre Pasteur, Laurent Jalabert et Marion Rousse d'un côté, et Guillaume Di Grazia, Jacky Durand, David Moncoutié et Steve Chainel de l'autre.

L'incident de Primoz Roglic a finalement profité à l'Allemand Maximilian Schachmann, déjà sacré l'an passé et qui remporte ce Paris-Nice 2021 devant Alexander Vlasov et Ion Izagirre :