Championnat du monde de cyclisme 2021 : des français remuants ! Vivez la course en direct !

CYCLISME. Tenante du titre, l'équipe de France a décidé de passer à l'attaque à ... 180 km de l'arrivée grâce à Cosnefroy. Dans un début de course légendaire, aucun coureur n'a réussi à faire la différence. Vivez la course en direct commenté puis découvrez le classement. Le point, également, sur le parcours et les modalités de diffusion TV.

Equipe de France Championnat du monde de cyclisme 2021 : l'essentiel La course en ligne masculine du championnat du monde de cyclisme sur route 2021 a lieu ce dimanche 26 septembre entre Anvers et Louvain (Belgique). Le départ a été donné ce matin à 10h25. C'est un début de course animé avec un groupe composé de sérieux outsiders qui a tenu tête pendant 50 km au peloton avant que le peloton ne revienne.

Le parcours de ce Mondial tracé sur des routes typiquement flandrienne, faites notamment de monts pavés, devrait faire le bonheur des coureurs de classiques.

Le Belge Wout Van Aert, à domicile, fait figure de grand favori mais Julian Alaphilippe, qui défend son titre de champion du monde, rêve de réaliser un nouvel exploit.

14:18 - Les Français en nombre dans le peloton Mis à part Clément Russo qui est distancé, les huit coureurs français se montrent actifs dans ce peloton. 14:10 - Chute de Honore Sérieux outsider dans ce championnat du monde, le Danois Honore vient de subir une chute et aura du mal à revenir sur le peloton. 14:04 - Turgis relance en tête de peloton Le puncheur français tente de s'isoler en tête de course au sommet d'une bosse. 13:56 - Van der Poel décroché Mal placé en queue de peloton, Van der Poel ne semble pas être capable de jouer les premiers rôles lors du final de ce championnat du monde. 13:52 - Trentin et Ballerini out Mis à contribution pour revenir sur le groupe de contre, les deux coureurs italiens sont décrochés du peloton et ne pourront plus venir aider leur leader Colbrelli. 13:48 - Jonction faite ! L'Italie a gagné sa bataille, puisqu'elle est revenue sur le groupe de 15 qui a animé le début de contre. L'échappée matinale devrait subir le même sort puisque ils ne comptent que 13 secondes d'avance. 13:40 - Passage sur la ligne à Louvain À 140 km de l'arrivée, Le groupe de contre avec notamment Evenepoel, Cosnefroy, Asgreen et Roglic a 1'20" de retard sur l'échappée matinale. Quant à lui, le peloton est à 30 secondes de ce groupe tandis que les Italiens ont du mal à boucher le trou. 13:30 - Alaphilippe surveille tout de l'arrière Très discret dans ce début de course animé, le tenant du titre Julian Alaphilippe s'est placé tranquillement en queue de peloton, avec notamment un coéquipier. 13:25 - De Marchi se sacrifie En tête de peloton, l'Italie a placé son capitaine de route Alessandro De Marchi qui a pour mission de revenir sur le groupe Cosnefroy-Roglic ! L'écart est toujours de 30 secondes. 13:18 - L'échappée matinale bientôt repris Plus tôt dans la course, un groupe d'échappés a pris le large avec des coureurs inconnus du grand public : Joel Levi Burbano, Patrick Gamper, José Tito Hernández, Pavel Kochetkov, Kim Magnusson, Oskar Nisu, Jambaljamts Sainbayar, Rory Townsend. Alors qu'ils espéraient faire un long bout de chemin à l'avant, les offensives de Cosnefroy et Evenepoel n'arrangent pas leurs affaires. 13:13 - L'Italie, grosse nation piégée En tête de peloton, l'Italie a décidé de faire la chasse au groupe de tête, puisqu'ils n'ont pas réussi à placer un coureur à l'avant. Comptant dans ses rangs Sonny Colbrelli, les Italiens sont revenus à 40 secondes du groupe de contre. 13:08 - La composition du groupe de contre Plusieurs outsiders ont décidé de prendre les devants dans ce début de course. Le groupe est composé de 15 coureurs :Stefan Bissegger, Primoz Roglic, Jan Tratnik, Kasper Asgreen, Nathan Haas, Brandon McNulty, Arnaud Démare, Benoit Cosnefroy, Magnus Cort Nielsen, Imanol Erviti, Tim Declercq, Remco Evenepoel, Markus Hoelgaard, Ben Swift, Pascal Eenkhoorn 13:05 - Un groupe revient sur le trio de contre Jonction à l'avant de la course, avec l'arrivée d'un groupe de contre avec des gros noms comme Primoz Roglic, Kasper Asgreen ou encore Arnaud Démare. Le peloton, quant à lui, est à 2 minutes de la tête de course. 13:03 - Cosnefroy et Evenepoel à l'attaque Le championnat du monde s'annonce complètement fou ! À 180 km de l'arrivée, Benoit Cosnfefroy a tenté de s'isoler, mais il a été vite rejoint par le grandissime favori Remco Evenepoel et Magnus Cort Nielsen.

L'an passé, le Français Julian Alaphilippe avait remporté le championnat du monde de cyclisme en s'imposant en solitaire à Imola. Le Belge Wout Van Aert avait pris la deuxième place devant le Suisse Marc Hirschi. Le rappel du classement :

Julian Alapilippe (FRA) Wout Van Aert (BEL) March Hirschi (SUI) Michal Kwiatkowski (POL) Jakob Fuglsang (DAN) Primoz Roglic (SLO) Michael Matthews (AUS) Alejandro Valverde (ESP) Maximilian Schachmann (ALL) Damaiano Caruso (ITA)

Le Belge Wout Van Aert, sur ses terres, est désigné comme grand favori de ce championnat du monde 2021,mais devra composer avec la concurrence de nombreux autres coureurs, dont son compatriote Remco Evenepoel, le Français Julian Alaphilippe, le champion d'Europe italien Sonny Colbrelli, le Néerlandais Mathieu Van der Poel, les Slovènes Tadej Pogacar et Primoz Roglic ou encore l'un des coureurs danois engagés (Kasper Asgreen, Magnus Cort Nielsen, Mads Pedersen...).

Le parcours pour la course en ligne hommes de ces championnats du monde devrait plaire aux amoureux des classiques. "C'est une course typiquement flandrienne", ont ainsi annoncé les organisateurs belges, qui ont prévu un parcours corsé, avec une boucle éreintante de 267,7km entre Anvers et Louvain. Les coureurs partiront de la Grande Place d'Anvers avant d'emprunter les routes vallonnées et sinueuses de la région. Pour cette édition 2021, la différence devrait se produire lors de l'ascension de la Moskesstraat, une montée pavée de 550 mètres à Overisje, avec un taux d'inclinaison moyen de 8,9% et une pointe à 17% en fin d'ascension, à gravir à deux reprises. La carte et le profil du parcours :

© Le parcours des championnats du monde 2021. © Tous droits réservés

Thomas Voeckler, le sélectionneur de l'équipe de France de cyclisme, a sélectionné neuf coureurs pour ce championnat du monde (les Bleus ont le droit d'aligner un élément de plus en raison de leur statut de tenants du titre) : Julian Alaphilippe, Florian Sénéchal, Anthony Turgis, Christophe Laporte, Rémi Cavagna, Benoît Cosnefroy, Arnaud Démare, Valentin Madouas et Clément Russo.

La course en ligne hommes de ce championnat du monde 2021 bénéficie d'une double diffusion à la TV, sur la chaîne Eurosport 1 depuis 10h40, et en clair sur France 3 à partir de 13h30. Si vous préférez la retransmission en streaming sur Internet, rendez-vous sur Eurosport Player (accès payant) ou sur le site de France TV (gratuit).