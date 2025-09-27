Pogacar sans filtre : "Je me sens plus en sécurité en Afrique que dans certains pays européens"

Le Slovène dispute les Mondiaux de cyclisme ce dimanche au Rwanda.

Après son sacre en 2024 au terme d'une saison incroyable, où il a quasiment tout gagné, à part les Jeux olympiques de Paris 2024 qu'il a un peu "sacrifiés", le Slovène Tadej Pogacar, coureur de l'équipe UAE Emirates a quasiment tout remporté cette saison également. Et il vise un second sacre consécutif de champion du monde sur route au Rwanda ce dimanche, à l'image d'un certain Julian Alaphilippe, sacré en 2020 et 2021 ou encore de Peter Sagan en 2015 et 2016.

En Afrique pour la première fois, le cyclisme s'exporte de plus en plus à l'international. Et la voix de Tadej Pogacar, la plus grande star du cyclisme actuel, a de l'impact. Après avoir finalement refusé de participer au Tour d'Espagne au dernier moment, laissant le leadership à Joao Almeida qui terminera deuxième derrière Vingegaard, le triple vainqueur du Tour de France a évoqué les problèmes de sécurité autour de cette Vuelta, avec les nombreuses manifestations pro Palestine qui ont empêché plusieurs fois le peloton de finir les étapes.

Pogacar lors de son arrivée au Rwanda. © /SIPA (publiée le 25/09/2025)

Et le déplacement en Afrique est l'occasion pour le coureur d'une attaque en règle du cyclisme en Europe. "L'Afrique est plutôt agréable, l'air est peut-être un peu vicié. Mais les gens sont très accueillants. Je me sens en sécurité, bien plus que dans certains pays européens", a récemment lâché Pogacar à Sportklub, groupe de chaines de télévisions européennes consacrées au sport.

Mais est ce pour cette raison que Pogacar a décidé d'éviter le Tour d'Espagne ? Non, juste une question de récupération. "Après un Tour (de France - NDLR) aussi exigeant, nous avons décidé qu'il était préférable de faire une pause. La Vuelta est, bien sûr, une course à laquelle j'aimerais revenir . J'ai de fantastiques souvenirs de 2019, mais maintenant mon corps me réclame du repos", a-t-il tempéré.

Son dernier gros objectif de la saison est donc pour ce dimanche avec les championnats du monde sur route dans un parcours difficile qui pourrait lui sourire malgré une incertitude sur sa forme, après un chrono totalement raté lors de ces Mondiaux 2025 la semaine dernière (4e et dépassé par Evenepoel). "Il n'y a pas beaucoup de travail technique. C'est simple, avec beaucoup de dénivelé. Nous avons quatre ascensions. Il faut attaquer fort partout. Il n'y a pas assez de temps pour se reposer . Le parcours est rapide. J'espère que mes jambes vont bien", a-t-il lâché.