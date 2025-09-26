"Les bactéries E.Coli, salmonelles et listeria survivent" : cette erreur que l'on fait tous en congelant du pain est risquée pour la santé

Voici comment congeler du pain correctement, sans altérer son goût et sans risquer de tomber malade.

Qu'on le préfère sous forme de baguette, de boule ou encore de torsade, le pain a la fâcheuse tendance de se dessécher et de durcir s'il n'est pas consommé dans les 48 heures suivant sa fabrication. Il est tout de même possible de le congeler pour le conserver quelques mois de plus.

Mais attention, il existe certaines bonnes pratiques à connaître pour ne pas risquer que le pain soit contaminé par les autres aliments du congélateur. En effet, ce dernier contient souvent de la viande, du poisson ou encore des légumes non lavés. Et contrairement à une idée reçue, les bactéries E. Coli, salmonelles ou listeria, parfois présentes sur ces aliments, ne meurent pas dans les congélateurs. Une étude de Bon Kimura, professeur spécialisé en microbiologie alimentaire à l'Université des sciences de Tokyo, démontre que ces dernières ne sont en réalité qu'"endormies".

"À -35 °C, la mortalité bactérienne est quasi nulle en 30 jours de congélation", explique le professeur. Les congélateurs disponibles en grande surface proposent, eux, une température de -18 °C en moyenne. De nombreuses bactéries échappent donc à la mort et peuvent ainsi se déplacer dans le congélateur jusqu'au pain non protégé. Une fois décongelé, ce dernier présentera donc des risques de contamination. Bon Kimura conseille ainsi de bien emballer le pain restant avant de le stocker dans le congélateur.

© Adobe Stock

Mais attention, tous les emballages ne se valent pas non plus. Bien qu'il soit très pratique, le papier dans lequel le pain est souvent délivré ne sera pas suffisant pour le protéger, car il n'est pas étanche. Il risquerait également de laisser le goût des autres aliments se déposer sur le pain. Les experts recommandent plutôt de conserver le pain dans un emballage en plastique hermétique, dont l'air a été chassé au maximum.

Au moment de décongeler le pain, oubliez le micro-ondes. Ce dernier risquerait de détériorer la qualité et la texture de l'aliment et de favoriser la prolifération des bactéries. Pour obtenir une croûte croustillante, placez votre pain dans un four préchauffé à 180 ou 200 °C pendant 5 à 10 minutes. Bon appétit !