Valbuena, Schneiderlin... On a retrouvé le dernier France - Brésil et les noms vont vous surprendre

L'équipe de France affronte le Brésil ce jeudi soir à Boston, 11 ans après leur dernière confrontation.

La Coupe du monde 2026 est dans sa phase de préparation et les nations européennes et mondiales sont désormais concentrés sur la préparation des matchs amicaux pour tester une dernière fois certaines choses, mais surtout peaufiner leur effectif qui partiront aux Etats-Unis, Mexique et Canada, à partir du 11 juin.

Pour le tout premier match amical, la France a décidé de se confronter à une équipe sud américaine et pas n'importe laquelle, le Brésil. Notre meilleur ennemi depuis la Coupe du monde 1998, est toujours considéré comme l'une des meilleures nations de la planète football, même si la France, ces dernières années, est supérieure en terme de palmarès et de jeu.

Si ce jeudi 26 mars, on va retrouver des noms bien connus comme Mbappé, Kanté, Dembélé... La dernière confrontation face au Brésil, qui date du 26 mars 2015, onze ans jour pour jour, permet de voir la grosse évolution de l'effectif français et brésilien ces dernières années.

Car oui en 2015, pas de Mbappé, seulement au centre de formation de l'AS Monaco, mais en revanche un Karim Benzema titulaire à la pointe de l'attaque, accompagné d'un Antoine Griezmann, en équipe de France depuis un an et Mathieu Valbuena. Au milieu de terrain, on retrouvait le poumon français, le Kanté de l'époque, Blaise Matuidi, mais également un joueur que Didier Deschamps a toujours apprécié, Moussa Sissoko. Plus étonnant, Morgan Schneiderlin était de la partie. La défense en revanche était l'une des meilleures avec un Patrice Evra à gauche, Bacary Sagna à droit et un axe Sakho - Varane. Mandanda gardant les cages. Sur le banc, une autre époque également avec Ruffier, Zouma, Guilavogui et Fekir notamment...

Pour le Brésil, les noms ont également changé. Mais il y avait déjà la pépite brésilienne Neymar, au Barça à cette époque, mais désormais absent de la sélection brésilienne depuis 3 ans. Il composait l'attaque avec Firmino et Willian, joueurs de Liverpool et Chelsea. Au milieu, le joueur de l'OM Luiz Gustavo avait une place centrale tout comme le défenseur du PSG, Thiago Silva, patron de cette défense brésilienne. Pour la petite histoire, le Brésil s'était imposé au Stade de France sur le score de 3-1 avec des buts de Neymar, Luiz Gustavo, Oscar et Varane pour les Bleus...