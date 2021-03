CHELSEA - ATLETICO. Vainqueurs à l'aller, les Blues reçoivent l'Atlético Madrid, ce soir, en match retour des 8e de finale de la Ligue des champions. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match en direct ? Découvrez aussi la cote et la compo probable des équipes.

[Mis à jour le 17 mars 2021 à 11h40] Après sa victoire face à l'Atlético Madrid au match aller (0-1), Chelsea borde ce 8e de finale retour de la Ligue des champions en favori, non seulement pour la qualification en quart de finale (sur 630 précédents depuis 1971, 82 % des équipes qui se sont imposés sur ce score à l'aller se sont qualifiés pour le tour suivant), mais aussi pour la victoire lors de la rencontre du jour. La cote attribuée au succès des Blues se situe ainsi autour de 2,35 euros (pour 1 euro de mise), tandis que celle des Colchoneros ressort à près de 3,50 euros et le résultat nul à un peu plus de 3 euros. Des chiffres qui n'effraient pas Diego Simeone, l'entraîneur de la formation espagnole, qui s'est semble-t-il préparé à tous les scénarios. "On peut commencer à mener à la 84e minute ou à la 10e minute car tous les résultats sont possibles, a-t-il indiqué hier devant la presse. L'objectif est d'avoir la maîtrise de la rencontre. Nous ne savons pas comment ils aborderont le match, mais nous, je sais ce que nous voulons : gagner le match". La tâche s'annonce néanmoins difficile face à une adversaire qui n'a pas encore connu la défaite depuis l'arrivée de Thomas Tuchel en janvier.

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de ce match retour des 8e de finale de la Ligue des champions entre Chelsea et l'Atlético Madrid : il sera donné à 21h, ce mercredi 17 mars 2021, depuis le stade de Stamford Bridge, à Londres, par l'Italien Daniele Orsato, l'arbitre de la rencontre.

Du côté des Blues, Thomas Tuchel sera privé ce soir de Jorginho, Mount (suspensions), Abraham et Thiago SIlva (blessures). La compo probable de Chelsea : Mendy - Azpilicueta, Christensen, Rudiger - James, Kanté, Kovacic, Alonso - Hudson-Odoi, Giroud, Werner. Diego Simeone dispose, lui, d'un effectif au complet et devrait articuler sa composition de départ en 4-4-2. La compo probable de l'Atlético Madrid : Oblak - Trippier, Savic, Gimenez, Lodi - Llorente, Koke, Saul Niguez, Carrasco - Suarez, Correa.

Ce 8ede finale retour entre Chelsea et l'Atlético Madrid ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce mercredi : c'est la chaîne RMC Sport 1 qui assurera en effet la retransmission du match en direct.

Pour regarder ce match de foot en streaming, via votre tablette, votre ordinateur, ou encore votre smartphone, il faut vous diriger vers le site Internet dédié de RMC Sport. L'accès au flux vidéo est également conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

Notez également que nous vous proposerons de vivre ce match Chelsea - Atlético Madrid en direct commenté ce soir (sur cette page), avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions en live. Vous pourrez aussi découvrir, après le coup de sifflet final, un résumé complet de cette rencontre de Ligue des champions et les premières réactions.