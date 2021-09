Ligue des Champions : horaires, TV… Le programme de la 2e journée

Cristiano Ronaldo pourrait de nouveau affoler les compteurs à l'occasion du match entre Manchester United et Villarreal, prévu mercredi. S'il joue cette rencontre, le Portugais dépassera en effet Iker Casillas au plus grand nombre de matches joués en Ligue des champions (177).

17:59 - Pochettino : "On est une équipe en construction"

Mauricio Pochettino a été invité à comparer son équipe avec celle de Manchester City, aujourd'hui, devant la presse. "C'est un fait, pas une opinion : on est une équipe en construction, a-t-il expliqué. Là, on va jouer contre City, dirigé par le meilleur entraîneur du monde, qui rêve de gagner la Ligue des champions. Comme nous : on rêve de gagner la Ligue des champions, mais c'est un rêve. On est dans un club qui n'a que cinquante ans d'histoire. Peut-être que City est en avance par rapport à nous mais cela reste un match de foot et tout peut arriver".