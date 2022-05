Ligue des Champions UEFA : des places disponibles pour la finale ? Les infos

Ligue des Champions UEFA. Le 28 mai prochain, le Real Madrid affrontera Liverpool pour la finale de la Ligue des champions au stade de France. Des places sont-elles encore disponibles ?

Le grand jour approche. Le 28 mai prochain, le Real Madrid affrontera les Anglais de Liverpool pour la finale de la Ligue des champions. En raison de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la finale initialement prévue à Saint-Pétersbourg en Russie a été déplacée au Stade de France. Sachez qu'il n'est plus possible d'acquérir des places pour la finale depuis le 28 avril à 14h.

C'est la troisième fois que la France et Paris accueillent la finale de la Ligue des champions. En 2000, le Real Madrid était déjà à l'honneur face à Valence avec une victoire 3-0 grâce à des buts de Fernando Morientes, Steve McManaman et Raúl González. En 2006, c'était au tour du grand rival, le FC Barcelone, de remporter la compétition au stade de France face aux Gunners d'Arsenal d'un certain Thierry Henry.

Place désormais à la finale, au Stade de France samedi 28 mai à 21h ! Pour cette rencontre, les Madrilènes affronteront les Reds de Liverpool et Mohamed Salah, attaquant de Liverpool, a déjà lancé les hostilités après la rencontre en mettant un tweet sans équivoque pour les Merengue : "Nous avons un compte à régler".

La vente de billets pour la finale de l'UEFA Champions League 2022 n'est plus disponible depuis le 28 avril à 14 heures. Un total de 52 000 billets sur 75 000 (la capacité du stade pour la finale) étaient disponibles à l'achat pour les fans et le grand public. Les deux équipes qui atteindront la finale en recevront 20 000 billets chacune, tandis que 12 000 billets ont été mis en vente pour les fans du monde entier via UEFA.com.

La Ligue des champions fait peau neuve, avec un mini-championnat dès 2024 Un lifting? Plutôt un ravalement: la Ligue des champions, menacée par l'éphémère projet de Super Ligue, vivra une petite révolution dès 2024-2025 en débutant par un mini-championnat à 36 équipes, contre 32 actuellement, une réforme controversée adoptée mardi et censée séduire les diffuseurs.

Foot: l'UEFA réforme sa C1, qui débutera par un mini-championnat à 36 équipes La Ligue des champions débutera à partir de 2024-2025 par un mini-championnat de 8 journées avec 36 équipes, contre 32 clubs disputant aujourd'hui la phase de groupes sur 6 journées, a tranché mardi l'UEFA, une réforme controversée censée proposer davantage de matches aux diffuseurs.

C1: Immortel, le Real renverse City et rejoint Liverpool en finale Immortel Real Madrid ! Grâce à l'inévitable Karim Benzema, le "Roi d'Europe" a signé une nouvelle remontée extraordinaire mercredi dans son antre de Santiago-Bernabéu pour renverser Manchester City 3-1 en prolongation (défaite 4-3 à l'aller) et rejoindre Liverpool en finale de la Ligue des champions le 28 mai au stade de France.

Real - City : Rodrygo et Benzema qualifient les Madrilènes en finale, le résumé d'un match fou REAL - MANCHESTER CITY. Le Real Madrid s'est qualifié pour la finale de la Ligue des champions au terme d'un nouveau scénario totalement fou. Menés (1-0) après l'ouverture du score de Mahrez (73e), les hommes de Carlo Ancelotti ont renversé la rencontre et validé leur ticket pour la dernière marche de la compétition. D'abord grâce à un doublé de Rodrygo (90e, 90+1) puis grâce à un but sur penalty de Benzema dans les prolongations (95e). Le résumé d'un soirée historique.

C1: Liverpool finaliste dans la douleur à Villarreal Mené 2-0 à la pause, Liverpool, méconnaissable, s'est réveillé en deuxième période et a réussi à se qualifier pour la finale de la Ligue des champions mardi à Villarreal (3-2, aller: 2-0), malgré la résistance affichée par le modeste club espagnol dirigé par Unai Emery.

La phase de groupes de la Ligue des champions de football se dispute du mardi 14 septembre 2021 au mercredi 8 décembre 2021 tandis que la phase à élimination directe se déroulera du mardi 15 février 2022 au mercredi 4 mai 2022. Quant à la finale, elle est prévue le samedi 28 mai 2021 au Stade de Saint-Pétersbourg, en Russie. Le calendrier a ensuite été établi de la manière suivante par l'UEFA :

Phase de groupes

14 et 15 septembre

28 et 29 septembre

19 et 20 octobre

2 et 3 novembre

23 et 24 novembre

7 et 8 décembre

Phase à élimination directe

Huitièmes de finale

15 et 16 février (aller)

22 et 23 février (retour)

Quarts de finale

5 et 6 avril (aller)

12 et 13 avril (retour)

Demi-finales

26 et 27 avril (aller)

3 et 4 mai (retour)

Finale

Samedi 28 mai 2022

La bataille des droits TV a continué de faire rage pour cette nouvelle saison 2021/2022. L'UEFA a attribué les droits TV français de la "Coupe aux grandes oreilles" à beIN Sports et Canal+ qui assurent ainsi la diffusion de la Ligue des Champions 2021-2022. RMC Sport co-diffusera avec Canal les deux meilleures affiches de Ligue des Champions jusqu'en 2024 et beIN SPORTS proposera de son côté l'intégralité des matchs restants. TF1 diffusera en clair la finale prévue le 28 mai 2022.

