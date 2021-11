"DIRECT. Ballon d'Or 2021 : 7e sacre pour Messi, Benzema exclu du podium, le classement"

L'événement majeur de la soirée est le septième Ballon d'Or de Leo Messi en carrière. Il devance Robert Lewandowski, auteur d'une saison exceptionnelle et Jorginho, vainqueur de la Ligue des Champions et de l'Euro avec l'Italie. Néanmoins, le Polonais repart avec le trophée du meilleur attaquant de la saison

On vient d'assister à une édition sans grande surprise avec la consécration d'un des plus grands joueurs de tous les temps. Trois Française se classe dans le Top 10 malgré un mauvais Euro.

PUSH THE MAGIC BUTTON! ???? small surprise for Lionel Messi #ballondor pic.twitter.com/UtMcaQyIdE

Quelques minutes après le sacre de Leo Messi, le quotidien Bild a fait part de son stupeur concernant la défaite de Lewandowski face à Leo Messi. En effet, avec 64 buts inscrits et 12 passes décisives délivrées en 53 matchs toutes compétitions confondues - en club et en sélection - le Polonais a fait fort, encore mieux que son année 2020 exceptionnelle.

When Luis Suarez gives the #ballondor to Messi! pic.twitter.com/uUHhMgtVfR

22:06 - La première réaction de Messi

Sur scène, le joueur argentin a fait part de sa satisfaction concernant l'obtention de son 7e Ballon d'Or : "C'est incroyable d'être là à nouveau. Il y a deux ans, je ne savais pas ce qui allait se passer. Et me revoilà devant vous. Aujourd'hui, je suis à Paris, je suis très heureux d'être là. J'ai très envie de continuer à me battre. J'espère avoir encore beaucoup d'années devant moi parce que je m'amuse énormément. Je veux remercier tous mes coéquipiers, à Barcelone, Paris et en Argentine. Cette année, j'ai pu atteindre mon rêve, après m'être battu et avoir trébuché."