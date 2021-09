Ligue 1 : calendrier des matchs et classement avant la 6e journée

LIGUE 1. La 6e journée de la Ligue 1 Uber Eats débute ce vendredi 17 septembre avec le derby de l'Est entre le RC Strasbourg et le FC Metz. Elle se terminera par le choc en le PSG et l'Olympique Lyonnais dimanche soir. Calendrier complet, classement et dernières infos...

10:51 - Cap à l'Est pour la 6e journée de Ligue 1 ! C'est reparti pour un tour ! Bonjour et bienvenue dans notre live consacré à la Ligue 1 de football. La 6e journée de la Ligue 1 Uber Eats débute ce vendredi 17 septembre, à 21 heures, avec le derby de l'Est entre le RC Strasbourg et le FC Metz. Les deux équipes sont encore en rodage avec un début de saison mitigé. Sur les 5 premières journées, Strasbourg (15e au classement) a perdu 3 matchs, réalisé un nul et ne compte qu'une seule victoire. Le FC Metz (17e) en est à deux défaites et trois nuls et va cherche en Alsace à obtenir sa première victoire en championnat.

16/09/21 - 17:35 - La Ligue 1 selon Pablo Longoria (OM) Nous évoquions un peu plus avant les explications du patron de Mediapro devant l'Assemblée nationale après le fiasco de Téléfoot. La mission d'information sur les droits TV dans le sport a également auditionné ce jeudi Pablo Longoria, président de l'OM. Une occasion pour le nouveau dirigeant du club de donner sa vision de la Ligue 1 et le moyen de la rendre plus attractive et plus solide économiquement. Le principal problème réside selon lui dans la question des droits TV : " Les droits TV dans le football sont les revenus les plus stables d’un club, c’est très important pour développer notre modèle économique et avoir un championnat fort. On a vu en Suède ou en Norvège que le niveau des équipes a chuté dès le moment où il n’y a plus eu de revenus stables comme les droits TV", a-t-il notamment indiqué, estimant que les fans de Ligue 1 avaient du mal à avoir accès aux matchs et aux "highlights des différents matchs". "Il faut rendre ça plus visible", a-t-il conclu, plaidant pour des offres d'abonnements personnalisées chez les diffuseurs ou des packs spéciaux centrés sur les clubs. Pas question en revanche de limiter les salaires individuels des joueurs qui doivent par ailleurs être selon lui préservés en jouant moins de matchs. Pablo Longoria a donc plaidé pour une Ligue 1 à 18 clubs qui permettrait par ailleurs une meilleure répartition des fonds qu'à 20 clubs.

16/09/21 - 17:03 - La programmation TV de la 6e journée de Ligue 1 Pour cette 6e journée de Ligue 1 Uber Eats, c'est Amazon Prime Video qui ouvrira le bal vendredi 17 septembre à 21h en diffusant le match RC Strasbourg – FC Metz. Le géant américain a aussi la primeur sur la majorité du match du week-end, à l'exception d'AS Saint-Etienne – Girondins de Bordeaux samedi 18 septembre à 21h et Olympique de Marseille – Stade Rennais dimanche 19 septembre à 17h, qui seront quant à eux diffusés sur Canal+ Sport.

16/09/21 - 16:32 - Quelles suspensions avant la 6e journée de Ligue 1 ? Aucun carton rouge n’a été donné le week-end dernier à l’occasion de la 5e journée de Ligue 1. Il n'y aura donc pas de joueur suspendu pendant la 6e journée qui débute ce vendredi. Deux joueurs sont néanmoins sous le coup d'une pénalité d'un match : le milieu du Losc Xeka et le Niçois Mario Lemina. Ils seront sanctionnés en vertu de la règle des 3e avertissement (ccartons jaunes) dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle. La sanction prendra effet à partir de mardi 21 septembre 2021 à 0h00, indique le site officiel de la Ligue 1.

16/09/21 - 15:57 - Nice - Marseille (4e journée de Ligue 1) sera rejoué le 27 octobre l'annonce a été faite par la LFP avant-hier : le match entre Nice et Marseille, qui avait dégénéré en confrontation entre une partie des supporters des Aiglons et les joueurs marseillais, sera rejoué le 27 octobre. On savait déjà que la rencontre aurait lieu à huis clos, en terrain neutre. "Suite à la décision de la Commission de Discipline du 8 septembre, la Commission des Compétitions a décidé de programmer la rencontre OGC Nice – Olympique de Marseille le mercredi 27 octobre à 21 heures, indique ce communiqué. Le lieu de la rencontre sera déterminé ultérieurement. La rencontre sera diffusée en direct sur Prime Vidéo", indique le communiqué de la Ligue. Le match aura donc lieu dans un moment chaud pour l'OM. Les Olympiens étant de retour de Rome, pour un match contre la Lazio en Ligue Europa, ils se remettront tout juste réception du PSG en Ligue 1 au Vélodrome le week-end précédent.

16/09/21 - 15:12 - Le fiasco Mediapro continue de hanter la Ligue 1 Alors que la 6e journée se prépare, le scandale Mediapro continue de hanter la ligue 1. Jaume Roures, le président de l'entreprise espagnole qui avait acheté les droits de la ligue 1 l'année dernière, était entendu ce jeudi par la mission parlementaire de l'Assemblée Nationale sur les droits télé et le modèle économique sportif. Difficulté dans les négociations avec les opérateurs, prix de l'abonnement et surtout crise du Covid... Il a tenté de justifier le retentissant échec de son projet et a pointé la Ligue de football professionnel (LFP) qui n'a pas voulu accorder un rabais de 200 millions d'euros à son groupe. "Il y a la consigne passée de ne pas travailler avec nous. Je peux le prouver. On est obligé de fermer alors qu'on était là depuis presque dix ans", a-t-il accusé, Mediapro ayant été un partenaire technique pour beIN Sports France entre 2012 et 2020. Après avoir acquis 80 % des droits de la Ligue 1 pour près de 800 millions d'euros en 2018 pour la période 2020-2024, Téléfoot, la chaîne lancée par Mediapro, avait fermé après quelques mois seulement d'existence.

16/09/21 - 14:47 - Farid Boulaya de retour, Kévin N'Doram absent pour la 6e journée Freiné par une gêne musculaire depuis plusieurs jours, le meneur de jeu du FC Metz Farid Boulaya a repris l'entraînement cette semaine avec son club. Il pourrait être sur la feuille de match de demain face à Strasbourg pour la 6e journée de Ligue 1. Au milieu, Frédéric Antonetti ne pourra pas en revanche compter sur Kévin N'Doram qui souffre d'une fracture de la clavicule. Ce dernier ne devrait pas faire son retour avant un mois.

16/09/21 - 14:02 - Trois retours salutaires pour Julien Stéphan Alors qu'il vit un début de saison compliqué au RC Strasbourg, l'ancien entraîneur de Rennes Julien Stéphan va pouvoir compter ce vendredi, face à Metz, sur trois retours importants dans son effectif. Le Polonais Karol Fila, de retour de suspension, va pouvoir renforcer le couloir droit des Alsaciens. Dimitri Liénard à gauche et Ibrahim Sissoko au milieu de terrain devraient aussi faire leur retour. Le premier avait été victime d'un malaise sans conséquence en fin de match le week-end dernier, le second est remis d'une inflammation au genou.

16/09/21 - 13:36 - Anthony Caci (Strasbourg) absent pour le premier choc de Ligue 1 Il n'y a pas que le PSG en ligue 1. La 6e journée débute demain vendredi 17 septembre avec le derby de l'Est entre Strasbourg et Metz. Les deux équipes arriveront avec leur effectif complet, mis à part le latéral gauche strasbourgeois Anthony Caci. Sorti en fin de première période sur la pelouse de l’OL le week-end dernier, ce dernier souffre d'une douleur à l'adducteur droit. L'IRM n'a révélé aucune lésion mais l'entraîneur Julien Stéphan préfère laisser l'Alsacien au repos pour le derby face à Metz vendredi soir.

16/09/21 - 13:00 - Mbappé toujours en Ligue 1 la saison prochaine ? L'autre info du PSG ce mercredi est venue de Leonardo, le directeur sportif du club, qui a laissé entendre en marge de la rencontre face à Bruges que Mbappé pourrait toujours évoluer en Ligue 1 la saison prochaine. Au micro de Canal+ le Brésilien a assuré que son maintien au PSG pour cette saison 2021-2022 était déjà une évidence : "On n'a jamais pensé à faire tout ça sans Kylian", a assuré Leonardo , ajoutant au passage que les dirigeants parisiens n'étaient "pas contents du comportement du Real Madrid". Pouir la prochaine saison de Ligue 1, Leonardo compte d'ailleurs toujours sur son attaquant vedette : "Mbappé représente la différence entre le superficiel et le profond. Je ne vois pas Kylian partir à la fin de cette saison. Le rapport de Mbappé avec le PSG est profond. On ne pense pas à une autre chose. Je pense que personne ici ne voit le futur sans lui".

16/09/21 - 12:20 - Mauricio Pochettino demande du temps L'entraîneur du PSG Mauricio Pochettino a demandé du temps face aux critiques de la première prestation du PSG en Champions League. Estimant que "les joueurs offensifs ont besoin de jouer ensemble, et pas seulement à l'entraînement", il assure néanmoins avoir "vu de bonnes choses, de bonnes situations". "Je ne crois pas que le problème vient du secteur offensif sur ce match, on n'a juste pas été assez solide pour gagner en Ligue des Champions. On a un effectif avec des joueurs magnifiques, on doit trouver l'équilibre et le chemin pour être solide tous ensemble. La seule chose qui nous manque c'est du temps pour trouver la bonne formule", a-t-il indiqué.

16/09/21 - 11:45 - Déjà des doutes du côté du PSG Si le PSG réalise pour l'instant un début de saison confortable en Ligue 1 avec 4 points d'avance sur son dauphin Angers après 5 journées, la rencontre de Ligue des champions face à Bruges mercredi soir à instillé le doute sur la capacité du club à trouver une alchimie après l'énorme mercato de la fin d'été. le trio Messi-Neymar-Mbappé, aligné pour la première fois sous le maillot parisien, a fait pâle figure. mis à part une passe décisive de Mbappé sur le but de Herrera dans le premier quart d'heure, la difficulté à trouver des combinaisons est sans doute l'événement marquant de cette première de la "NMN". Lionel Messi s'est montré particulièrement discret quand Neymar, lui semblait peu enclin à fournir les efforts nécessaires à ce niveau. Rappelons que les deux joueurs sortent néanmoins d'une importante séquence internationale en Amérique du Sud... C'est sans doute en Ligue 1 qu'on pourra constater (ou non) leur montée en puissance dans les prochaines semaines.