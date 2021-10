Ligue 1 : le programme TV de la 11e journée, quels enjeux au classement ?

LIGUE 1. Le championnat de France de foot se poursuit avec le premier match ce soir entre Saint-Etienne, dernier du classement, et Angers, mais aussi le choc entre Marseille et Paris dimanche. Découvrez le calendrier de retransmission TV, les derniers résultats et toute l'actu en direct.

Sommaire Calendrier Ligue 1

Ligue 1 en direct

Résultats des matchs

Classement Ligue 1

Actus Ligue 1

Diffusion TV Ligue 1 L'essentiel La 11e journée de la Ligue 1 Uber Eats de football débute aujourd'hui avec un match à pression pour Saint-Etienne et son entraîneur Claude Puel, qui pourrait bien devoir céder son poste en cas de nouvelle contre-performance contre Angers. Les Verts, 20e et derniers du classement, n'ont pas encore remporté le moindre match depuis le début de la saison...

Les matchs se poursuivront ensuite samedi, avec Nantes - Clermont et Lille - Brest, puis dimanche avec le choc très attendu entre l'Olympique de Marseille et le PSG, dans un stade Vélodrome qui devrait être bouillant.

Programme de diffusion TV, résultats, classement... Suivez en direct les dernières infos clés concernant la Ligue 1 2021-2022. Calendrier de la 11e journée de Ligue 1 Journée 11 sur 38 Vendredi 22 octobre Saint-Etienne 21:00 Angers Samedi 23 octobre Nantes 17:00 Clermont Lille 21:00 Brest Dimanche 24 octobre Nice 13:00 Lyon Lens 15:00 Metz Lorient 15:00 Bordeaux Reims 15:00 Troyes Rennes 15:00 Strasbourg Monaco 17:00 Montpellier OM 20:45 PSG

Ligue 1 : l'actu en direct

Recevoir nos alertes live !

14:00 - Le programme de la 11e journée de L1 Après une semaine européenne bien remplie pour les clubs français, avec notamment la victoire étriquée du PSG face au RB Leipzig mardi soir (3-2), la Ligue 1 reprend ce soir dès ce vendredi soir pour la 11e journée. A 21 heures, Saint-Etienne accueille Angers sans le droit à l'erreur. Deux matchs seulement seront joués samedi, Nantes-Clermont (17h) et Lille-Brest (21h). Dimanche, sept matchs sont au programme avec l'opposition attendue entre Nice et Lyon qui ouvrira le bal à 13 heures, avant le Classique à 20h45 entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain.

En savoir plus

Classement Ligue 1 2021 Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 PSG 27 10 9 1 0 24 10 14 2 Lens 18 10 5 2 3 16 11 5 3 OM 17 9 5 2 2 18 11 7 4 Nice 16 9 5 2 2 17 5 12 5 Angers 16 10 4 2 4 15 11 4 6 Lyon 16 10 4 2 4 16 13 3 7 Rennes 15 10 4 3 3 15 9 6 8 Strasbourg 14 10 4 4 2 18 15 3 9 Nantes 14 10 4 4 2 14 11 3 10 Monaco 14 10 4 4 2 14 13 1 11 Lille 14 10 4 4 2 13 15 -2 12 Lorient 14 10 3 2 5 11 13 -2 13 Montpellier 13 10 3 3 4 17 16 1 14 Clermont 13 10 3 3 4 13 20 -7 15 Reims 11 10 2 3 5 11 12 -1 16 Troyes 9 10 2 5 3 9 14 -5 17 Bordeaux 8 10 1 4 5 12 21 -9 18 Metz 6 10 1 6 3 11 22 -11 19 Brest 5 10 0 5 5 11 19 -8 20 Saint-Etienne 4 10 0 6 4 9 23 -14

Les plus belles affiches de Ligue 1 sont sur Amazon Prime Vidéo, pour 12,99 € / mois Offre sans engagement réservée aux abonnés Amazon Prime

Pour cette saison 2021-2022, c'est Amazon Prime qui a obtenu les droits pour 80% des droits Tv du championnat de France de foot.de la Ligue 1. Le nouveau diffuseur couvrira 8 matchs par journée : le match du vendredi soir (21 heures), celui du samedi après-midi (17 heures), le multiplex du dimanche (15 heures), le match du dimanche soir (20h45) et la rencontre du dimanche midi (13 heures). Amazon a d'ailleurs créé une chaîne spéciale : Pass Ligue 1.

C'est Canal + qui diffusera les deux autres rencontres de chaque journée en début de saison : la rencontre du samedi soir (21 heures) et celle du dimanche à 17 heures.