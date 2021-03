PSG - Barça : Neymar va-t-il jouer le match retour ? Compo, chaîne TV… Les infos

PSG - BARCELONE. Le Paris-SG retrouve le Barça, ce mercredi 10 mars 2021, en huitième de finale de la Ligue des champions. Grâce à son avantage acquis en Catalogne, le club de la capitale semble à l'abri d'une nouvelle remontada, d'autant que Neymar pourrait faire son retour. Composition probable des équipes, diffusion… Voici ce qu'il faut savoir avant le match.

[Mis à jour le 8 mars 2021 à 11h09] L'optimisme est de rigueur du côté du PSG, à deux jours de son match retour des 8e de finale de Ligue des champions face au Barça : d'une part, la formation parisienne s'est offert une belle marge à l'aller (victoire 4-1 à Barcelone) ; d'autre part, elle a bien préparé ce rendez-vous européen en s'imposant sans trembler à Brest (0-3), le week-end dernier, en Coupe de France ; enfin, elle voit son infirmerie se vider progressivement puisque seul Juan Bernat, qui pourrait revenir à la compétition début avril, est, pour l'heure, le seul absent certain. "Petit à petit, on récupère des joueurs et le groupe devient plus fort", a a ainsi apprécié Mauricio Pochettino après le succès en Bretagne. Un petit doute subsiste toutefois concernant la participation de Thilo Kehrer, mais Alessandro Florenzi et surtout Neymar, touché aux adducteurs le 10 février dernier, ont repris l'entraînement collectif. Pour le Brésilien, qui avait été privé des retrouvailles avec son ancien club lors du premier round, un retour dans le groupe est même désormais envisageable, ce qui était loin d'être acquis il y a encore une semaine. Reste à savoir quel rôle pourra jouer la star du Paris Saint-Germain ce mercredi. Compte tenu de sa durée d'absence, il risque d'être un peu court physiquement pour démarrer et aucun risque ne sera pris, compte tenu de la situation favorable dans laquelle se trouvent les Parisiens et du riche effectif à disposition (voir les infos sur la compo des équipes). Il pourrait en revanche entrer en jeu en seconde période si nécessaire. Les premiers éléments de réponse à ce sujet devraient être donné par Pochettino, mardi, à l'occasion de la conférence de presse d'avant-match.

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de ce match retour des 8e de finale de la Ligue des champions entre le PSG et le FC Barcelone : il sera donné à 21h, ce mercredi 10 mars 2021, depuis le Parc des Princes, soit trois semaines après la rencontre aller disputée en Catalogne.

La présence de Neymar dans la groupe parisien paraît donc probable mais le Brésilien ne devrait sans doute pas démarrer, d'autant qu'Angel Di Maria a fait son retour à la compétition. Outre Juan Bernat, en convalescence après sa blessure au genou, Moïse Kean, qui a récemment contracté le Covid-19, et Thilo Kehrer, gêné à l'adducteur ces derniers jours, pourraient aussi manquer à l'appel. La compo probable du PSG : Rico - Florenzi ou Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Paredes, Verratti, Gueye ou Rafinha - Di Maria, Icardi, Mbappé. Du côté de Barcelone, Ronald Koeman déplore les absences de Philippe Coutinho, Sergi Roberto, Ansu Fati, tous blessés, et sans doute de Ronald Araujo et Gerard Piqué, victimes d'entorses. Le coach néerlandais devrait opter, comme ces dernières semaines, pour une composition de départ organisée en 3-5-2. La compo probable du Barça : Ter Stegen - Mingueza, Lenglet, Umtiti - Dest, De Jong, Busquets, Pedri, Alba - Messi, Dembélé.

Ce PSG - Barça ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV mercredi : c'est la chaîne RMC Sport 1 qui assurera en effet la retransmission du match en direct (le programme TV). Jérôme Sillon et Jérôme Rothen seront chargés des commentaires.

Pour regarder ce match de foot entre le Paris-SG et le FC Barcelone en streaming, via votre tablette, votre ordinateur, ou encore votre smartphone, il faudra vous diriger vers le site Internet dédié de RMC Sport. L'accès au flux vidéo est également conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

Notez également que nous vous proposerons de vivre ce match PSG - Barcelone en direct commenté mercredi soir (sur cette page), avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions en live. Vous pourrez aussi découvrir, après le coup de sifflet final, un résumé complet de ce 8e de finale retour de Ligue des champions et les premières réactions.