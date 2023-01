Mort de Gianluca Vialli : de quoi est mort le footballeur ?

GIANLUCA VIALLI. Décédé ce vendredi 6 janvier à l'âge de 58 ans, la légende du football italien était atteint, depuis 2018, d'un cancer du pancréas. Au cours de sa carrière de joueur, Gianluca Vialli est passé par la Sampdoria, la Juventus et Chelsea.

[Mis à jour le 6 janvier 2023 à 13h08] Après la mort du Roi Pelé, le monde du football dit au revoir à une autre de ses légendes, ce vendredi 6 janvier 2023. Gianluca Vialli, ancien attaquant italien, est décédé ce vendredi à Londres, à l'âge de 58 ans. En 2018, il avait annoncé être atteint d'un cancer du pancréas, avant d'indiquer l'avoir vaincu en 2020, comme le rappelle RMC Sport. Mais la maladie a ressurgi ces dernières semaines. Le 14 décembre dernier, celui qui était chef de délégation au sein de l'équipe nationale italienne avait ainsi annoncé qu'il quittait son poste, afin de concentrer ses forces dans son combat contre le cancer. Il était alors parti dans la capitale britannique pour se faire soigner.

"Entouré de sa famille, il est décédé la nuit dernière après cinq années de maladie qu'il a affrontées avec courage et dignité. Nous remercions les nombreuses personnes qui l'ont soutenu par leur affection au cours de ces années. Sa mémoire et son exemple vivront à jamais dans nos cœurs", a communiqué ce vendredi sa famille, selon des propos rapportés par Le Parisien. Le footballeur italien laisse derrière lui sa femme, avec qui il était marié depuis vingt ans, ainsi que ses deux filles.

Une carrière bien remplie en sélection comme en club

Attaquant star des années 1980 et 1990, Gianluca Vialli a disputé 686 matchs au cours de sa carrière, et a marqué 275 buts. Il a notamment brillé avec la sélection italienne, appelée la Nazionale, pour laquelle il a marqué 16 buts en 59 matchs. La Nazionale avait notamment remporté une médaille de bronze avec lui, lors de la Coupe du monde 1990 qui se tenait en Italie. Elle avait aussi atteint les demi-finales lors de l'Euro en 1988. "Ciao Gianluca, nous ne t'oublierons jamais", a réagi sur Twitter le compte officiel de la sélection italienne.

Né en 1964 à Crémone, Gianluca Vialli combinait rapidité, puissance et maîtrise du jeu de tête. Il a joué pour la Sampdoria Gênes entre 1984 et 1992, avant d'intégrer la Juventus Turin entre 1992 et 1996. Sa carrière de joueur a pris fin sous le maillot de Chelsea, équipe britannique pour laquelle il a joué entre 1996 et 1999. Son palmarès en club est conséquent. Il a ainsi remporté deux fois le championnat de football italien, la Série A, d'abord avec la Sampdoria en 1991, puis avec la Juventus en 1995. Club avec lequel, il a surtout remporté la Ligue des champions en 1996, après avoir gagné, avec l'équipe, la Coupe de l'UEFA en 1993. Il a aussi remporté la Coupe des vainqueurs de coupe en 1990 avec la Sampdoria, puis en 1998 avec Chelsea. Avec les Blues, il a par ailleurs remporté la Coupe d'Angleterre en 1997.

Une carrière d'entraîneur qui n'est pas en reste

En 1999, alors qu'il jouait encore à Chelsea, il avait également pris le poste d'entraîneur du club, devenant ainsi entraîneur-joueur. Le footballeur avait mis un terme à sa carrière de joueur à la fin de la saison, restant à Chelsea sous le poste d'entraîneur. Il a gagné quatre titres en tant qu'entraîneur des Blues, dont une Coupe de la Ligue, une Coupe des vainqueurs de coupe et une Super coupe européenne. Toujours au Royaume-Uni, il avait ensuite coaché le club britannique pour la saison 2001-2002.

Sa légende avait été consacrée en 2015, lorsqu'il avait été intronisé au Hall of Fame du football italien, comme le rappelle RMC Sport. L'ancien attaquant avait intégré la Fédération italienne de football en 2019, devenant chef de délégation. Il avait ainsi rejoint le sélectionneur Roberto Mancini, avec qui il faisait trembler les défenses des clubs italiens lors de ses années à la Sampdoria. C'est ensemble que les deux anciens footballeurs ont mené l'Italie à la victoire lors de l'Euro en 2021. La Nazionale s'était alors imposée aux tirs au but face à l'Angleterre.