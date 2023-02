Man United - Barcelone : chaîne tv, compos, pronostics... Les infos du match

Les Red Devils reçoivent les Blaugrana à Old Trafford pour le compte des 16es de finale retour de la Ligue Europa. Découvrez toutes les infos pratiques relatives à la rencontre.

Une rencontre digne de la Ligue des champions. Voilà comment on pourrait décrire cette affiche entre Manchester United et le FC Barcelone comptant pour les 16es de finale retour de la Ligue Europa. Un choc entre deux formations habituées à jouer les premiers rôles en C1 qui a tenu toutes ses promesses au match aller au Camp Nou. Au terme d'une superbe rencontre, Mancuniens et Blaugrana se sont quittés sur un score nul (2-2). Tout donc reste encore à faire dans ce duel européen même si les Red Devils sont favoris pour valider leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. Après une belle prestation à Barcelone, les hommes d'Erik Ten Hag ont la possibilité de confirmer à domicile en s'offrant le scalp d'une des meilleures équipes européennes.

Pour cette confrontation, Erik Ten Hag comme son homologue catalan, Xavi, devront composer avec plusieurs absences de taille. Le coach néerlandais devra en effet se passer de sa pièce maîtresse du milieu de terrain, le Brésilien Casemiro. En face, Gavi (suspendu), Pedri et Dembélé (blessés) manqueront eux aussi à l'appel. De quoi inquiéter les Blaugrana. D'autant qu'à domicile Les Red Devils restent sur 14 victoires lors de leurs 15 dernières réceptions. Mais attention, le cador espagnol a des arguments a faire valoir et n'a plus perdu le moindre match de puis le 26 octobre dernier.

A quelle heure débute le match Man United - Barcelone ?

Ce 16e de finale retour de Ligue Europa entre Manchester United et le FC Barcelone se disputera sur la pelouse d'Old Trafford. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 21h00.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Man United - Barcelone ?

Cette affiche de Ligue Europa entre Manchester United et le FC Barcelone sera diffusée en direct et en exclusivité sur RMC Sport 1. Pour suivre ce 16e de finale, vous devrez donc souscrire à un abonnement payant à RMC. Dans ce cas uniquement vous serez en mesure de profiter de la rencontre Man United - Barcelone.

Quelle diffusion streaming pour le match Man United - Barcelone ?

Suivre ce choc de Ligue Europa sur votre smartphone, tablette ou ordinateur, c'est possible. Il vous suffit pour cela de souscrire à un abonnement digital à RMC Sport. Vous pourrez ensuite profiter de ce 16e de finale Man United - Barcelone en direct sur le support de votre choix.

Quelles compositions probables pour Man United - Barcelone ?

Pour cette affiche comptant pour les 16es retour de Ligue Europa, Erik Ten Hag devra composer sans Casemiro. L'ancien milieu de terrain du Real Madrid, recrue phare du dernier mercato estival des Mancuniens est suspendu pour ce choc face aux Blaugrana. L'entraîneur néerlandais devra également faire sans Antony, Martial, McTominay, Eriksen, et van de Beek (blessés). En face, Xavi devra lui aussi composer avec plusieurs absences importantes. Le jeune Gavi est suspendu pour cette rencontre face aux Red Devils tandis que Pedri et Ousmane Dembélé manqueront à l'appel pour cause de blessure. L'entraîneur catalan devrait faire confiance à Fati et aligner un milieu à trois avec Busquets, De Jong et Kessié. Voici à quoi devraient ressembler les onze titulaires des deux formations au coup d'envoi de la rencontre :

Le XI probable de Manchester United : De Gea - Dalot, Varane, Martinez, Shaw - Fred, Sabitzer - Sancho, Fernandes, Rashford - Weghorst.

Le XI probable du FC Barcelone : Ter Stegen - Kounde, Araujo, Christensen, Alba - F.de Jong, Busquets, Kessié - Raphinha, Lewandowski, Fati.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Man United - Barcelone ?

Les bookmakers ont tranché. Pour ce 16e de finale retour de Ligue Europa, ce sont les Red Devils qui sont favoris pour l'emporter à Old Trafford. En face, les Blaugrana sont donc outsiders non seulement pour s'imposer à Manchester mais aussi pour la qualification pour les huitièmes de la compétition. Découvrez les cotes :