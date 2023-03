Sheriff - Nice : heure, chaîne TV... Les infos du match

Nice aura un peu plus de pression ce soir. Le club est en effet la dernière délégation française en Europe. Considérés comme favoris, les Niçois devront tout de même se méfier du Sheriff.

Invaincu depuis son arrivée sur le banc de Nice, Didier Digard a affirmé que ses joueurs ont "fait beaucoup d'efforts pour arriver jusqu'ici. On ne compte pas lâcher maintenant". L'adversaire qui se dressera devant son équipe n'est autre que le Sheriff qui n'a pas hésité à désigner le Gym comme un favori de l'épreuve. L'entraineur niçois s'est exprimé à ce sujet et a expliqué en conférence de presse que "certaines personnes vont vouloir nous faire endosser ce costume, mais de notre côté, ce n'est pas du tout le cas. Nous sommes vraiment conscients de ce qui nous attend, du match et de l'équipe que l'on aura en face de nous". Le Sheriff a fait en début de saison les barrages de la Ligue des Champions. Ils se sont retrouvés finalement en Ligue Europa et les Moldaves ont terminé troisième de leur groupe et ont donc été relégués en Ligue Europa Conférence.

Avec l'élimination du PSG face au Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des Champions, Nice est devenu le dernier représentant du Championnat de France en Europe. Ca sera une pression supplémentaire pour le jeune entraineur qui a assuré "qu'ils vont jouer pour la France". Pour la Ligue 1, Nice se doit en effet de gagner. Il y a en jeu l'indice UEFA capital pour les places qualificatives en Europe.

Diffuseur de la compétition en France, Canal + Foot va évidemment retransmettre l'intégralité de la rencontre. La chaîne est néanmoins payante ce qui n'est pas le cas de W9 qui s'est aussi positionné.

Toutes les chaînes, qu'elles soient payantes ou gratuites, proposent à ses abonnés et téléspectateurs des plateformes digitales sur lesquelles il est possible de suivre un programme précis. C'est le cas ce soir pour le Canal + Foot et W9 avec le Sheriff et Nice.

Winamax : Sheriff : 4,20 / Nul : 3,25 / Nice : 1,90

Betclic : Sheriff : 4,90 / Nul : 3,40 / Nice : 1,78

Unibet : Sheriff : 5,05 / Nul : 3,45 / Nice : 1,78

Dante qui a assuré que Nice avait "de gros objectifs", devrait arriver devant le Sheriff avec les ambitions affichées par le capitaine niçois. Didier Digard n'a pas encore goûter à la défaite et ne souhaite sûrement pas vivre cette sensation en Europe. Il va vraisemblablement aligner une équipe compétitive. Dans le onze du Sheriff, on retrouvera sans doute des anciens du Gym comme Zohouri.