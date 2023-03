Capitaine de l'équipe de France : Deschamps dévoile les noms

Avec les retraites d'Hugo Lloris et Raphaël Varane, Didier Deschamps va devoir trouver un nouveau capitaine.

Joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France, Hugo Lloris, capitaine des Bleus, a décidé de prendre sa retraite, laissant vacant le si prestigieux brassard de capitaine. Face aux Pays- Bas le 24 mars prochain, Didier Deschamps devra donc établir un nouveau capitaine et plusieurs noms circulent. Lors de son interview accordée au Parisien et Figaro, l'actuel sélectionneur a expliqué que plusieurs joueurs pouvaient prétendre au brassard comme Kylian Mbappé, vice capitaine du PSG et Antoine Griezmann, mais que la concertation se fera avec eux. "Je sais qui peut l'être et ne peut pas l'être (il sourit). J'aurais des discussions avec certains d'entre eux. Je vous devance car vous allez me poser la question : est-ce que Kylian (Mbappé) peut l'être ? Oui bien évidemment. Antoine Griezmann peut l'être également par rapport à son vécu. La décision sera prise pendant le stage de mars. Je veux avoir le ressenti des joueurs concernés."

Dans un sondage publié par L'Equipe en janvier 2023 après la Coupe du monde, 36% des sondés souhaitaient voir Kylian Mbappé comme prochain capitaine, devant Antoine Griezmann 30%, Raphaël Varane 28% alors que 6% espère voir un autre joueur porter le brassard. Si Kylian Mbappé et Antoine Griezmann sont considérés comme les grands favoris, n'oublions pas non plus un Olivier Giroud qui souhaite jouer jusqu'à l'Euro 2024 et qui est devenu le meilleur buteur des Bleus durant le Mondial de 2022.

La liste des capitaines de l'équipe de France