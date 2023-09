Victime de ses mauvais résultats, ce club européen mythique n'a plus de quoi payer ses stars

Coup dur pour ce club de football légendaire qui pourrait ne plus pouvoir payer ses très chers joueurs ! Un attaquant a déjà dû sacrifier des millions...

L'un des clubs de football les plus emblématiques au monde se retrouve aujourd'hui dans une situation financière très précaire. Victime de performances encore poussives sur le terrain, de revenus en baisse et surtout de dettes qui s'accumulent, ce club légendaire n'a tout simplement plus les moyens de rémunérer ses stars.

La Liga, la ligue de football espagnole, a récemment informé tous les clubs de première et deuxième division de leur limite de masse salariale, en fonction des transferts de cet été et de tous les revenus et dépenses de chaque club. Ce plafond budgétaire est valable jusqu'à février, date à laquelle il sera mis à jour pour tenir compte du mercato d'hiver. En attendant, un club a vu son budget être réduit de plus de la moitié, passant de 648,8 millions de dépenses autorisées à seulement 270 millions : le FC Barcelone.

Le club blaugrana, qui a un rang à tenir et un standing international à conserver, vit encore au-dessus de ses moyens : le coût réel des salaires de l'équipe dépasse largement les 270 millions d'euros alloués. La masse salariale actuelle s'élèverait à 404 millions d'euros annuels, selon le média espagnol Relevo. Si aucune solution n'est trouvée pour générer des revenus supplémentaires rapidement, le club pourrait terminer la saison avec un déficit de 134 millions d'euros. Cela augmenterait encore l'endettement du Barça et annoncerait une restriction budgétaire encore plus sévère pour la saison 2024/25.

Un joueur fait un sacrifice sur son salaire pour le club

Les dirigeants du FC Barcelone ont pourtant pris la mesure de l'urgence cet été : outre des coupes budgétaires drastiques, le club a réussi à se délester de certains joueurs au salaire trop encombrant. Parmi les plus importants, Busquets, Jordi Alba, Piqué, Lenglet, Kessié et le Français Dembélé ont notamment trouvé des prairies plus vertes, générant au passage un peu plus de 100 millions de revenus de transferts au Barça. Malheureusement, même avec ces efforts, les finances du club sont toujours en difficulté, avec des dettes qui s'accumulent et que le club ne parvient pas à éponger.

Pour leur défense, les dirigeants barcelonais ont invoqué un retard de paiement de 60 millions d'euros concernant un accord conclu à l'été 2022, qui aurait dû être payé le 15 juin. Un manque à gagner substantiel qui plombe d'entrée les comptes du club. Le Barça a donc dû activer un nouveau levier budgétaire, en concluant un accord avec un investisseur chypriote anonyme et le fond Libero Football Finance. Cet accord, annoncé publiquement, devait couvrir les 60 millions manquants. Un premier versement de 20 millions d'euros était prévu à court terme, puis un second de 40 millions dès le 29 août. Cet argent n'est pas arrivé non plus.

Le FC Barcelone semble condamné à réduire encore son train de vie, quitte à être moins performant sur le terrain. Heureusement, le club peut encore compter sur sa popularité pour attirer de grands joueurs à moindre frais, comme l'attaquant João Félix, qui a accepté de réduire son salaire de moitié pour jouer sous le maillot Blaugrana. Alors qu'il touchait 6 millions d'euros à l'Atletico, il aurait accepté de ne toucher que 3 millions en Catalogne.