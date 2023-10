Une légende du rap va sponsoriser un club de football - elle aura son nom sur les maillots

Une star du rap a accepté de sponsoriser une équipe de football britannique. Le club arborera donc son nom sur leur nouveau maillot.

Ed Sheeran n'est plus la seule star de la musique à faire sa promotion sur le maillot d'un club de football. Le chanteur anglais sponsorise en effet depuis 2021 le club d'Ipswich Town, qui joue en Championship (deuxième division anglaise), pour faire la promotion de sa tournée notamment. Désormais, c'est un mythique rappeur américain qui imite l'initiative de son homologue, pour soutenir un autre club britannique. Il affichera son nom sur le maillot extérieur et même sur les survêtements de cette équipe.

Le rappeur américain 50 Cent a accepté d'apporter une aide financière à un club qui en avait grandement besoin, apposant en échange son nom mais aussi celui de son groupe, G-Unit, sur les équipements. C'est un club amateur de Cardiff, AFC Rumney, et plus précisément son équipe féminine U-14 (moins de 14 ans), qui aura l'honneur d'arborer le nom du célèbre artiste. Richie Brown, le manager du club en question, a expliqué à la BBC que le père d'une des joueuses travaillait avec le rappeur sur une tournée et qu'il lui a demandé de sponsoriser l'équipe à cette occasion. Le rappeur a accepté d'aider cette petite équipe amateure.

50 Cent, de son vrai nom Curtis James Jackson III, est une star de la musique, figure de proue du rap américain dans les années 2000. Il compte plus de 70 millions d'albums vendus et des succès planétaires comme les titres "In Da Club" ou "Candy Shop". Il a aussi gagné un Grammy Award et a collaboré avec Eminem et de Dr. Dre notamment. Il est également producteur et acteur.

Le manager du club AFC Rumney explique d'ailleurs que les parents sont encore plus enthousiastes que leurs enfants sur ce parrainage : "Je suis sûr qu'ils sont plus nombreux que les joueurs à savoir qui il est en raison de leur âge, mais l'engouement autour de l'équipe et de tout le club est vraiment incroyable et tout cela est grâce à lui".

Richie Brown a tenu à remercier le rappeur : "Nous sommes très reconnaissant de tout ce qu'il fait pour nous en ce moment. Nous apprécions le soutien qu'il nous apporte. [...] C'est énorme pour les équipes de football amateures d'avoir des gens et des entreprises qui nous soutiennent pour nous permettre d'obtenir de meilleures choses".

Et l'histoire ne s'arrêtera peut-être pas là. Le manager d'AFC Rumney compare ce sponsoring avec l'investissement du célèbre acteur Ryan Reynolds dans un autre club gallois, le Wrexham AFC : "Je suis sûr que la communauté de Wrexham est absolument ravie de ce que Ryan Reynolds a fait, et j'espère que 50 Cent aura le même genre d'impact sur nous ici". Il n'est pas encore question de réaliser une série comme dans le cas de Ryan Reynolds ("Welcome to Wrexham", disponible sur Disney+), mais c'est déjà une belle histoire pour un petit club gallois et ses joueuses, qui souligne également les difficultés de financement des clubs amateurs.