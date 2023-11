France - Gibraltar : compos, heure, chaine TV... Les infos du match

La France, déjà qualifiée, pour l'Euro 2024, accueille l'équipe de Gibraltar ce samedi 18 novembre à l'occasion de la 9e journée de la phase de qualifications pour le prochain Championnat d'Europe des Nations.

L'équipe de France réalise une campagne de qualification parfaite pour le moment avec six victoires en autant de rencontres disputées. Les Bleus, déjà qualifiés, peuvent poursuivre cette superbe série et assurer leur statut de tête de série pour le prochain Euro 2024. "Ils le savent que c'est un match important pour la liste des 23. Le temps de jeu qu'ils auront à disposition, ils ont tout intérêt à être les plus performants possible. Ils savent très bien", a déclaré Didier Deschamps en conférence de presse.

En face, la modeste équipe de Gibraltar n'y arrive pas depuis le début de cette campagne de qualification avec six défaites en six matches. La 198e nation de la Fifa n'a toujours pas ouvert son compteur et a concédé 21 buts. Cette rencontre reste, malgré tout, une belle fête pour la nation située dans le sud de la péninsule ibérique. "Nous n'avons pas peur. Nous avons du respect pour la France, c'est différent", a déclaré le sélectionneur gibraltarien Julio Ribas.

A quelle heure débute le match France - Gibraltar ?

Le match France - Gibraltar débutera à 20h45 ce samedi 18 novembre. Il se déroulera à l'Allianz Riviera de Nice.

Sur quelle chaîne TV est diffusé France - Gibraltar ?

C'est TF1 qui diffusera cette rencontre entre la France et Gibraltar. L'Anglais John Brooks sera au sifflet.

Quelle diffusion streaming pour le match France - Gibraltar ?

Deux diffusions streaming seront disponibles pour suivre ce France - Gibraltar. MyTf1 et MyCanal retransmettront aussi la rencontre de la 9e journée du groupe B de la phase de qualifications à l'Euro 2024.

Quelles compositions probables pour France - Gibraltar ?

Didier Deschamps pourrait procéder à plusieurs changements pour cette rencontre et notamment lancer Warren Zaïre-Emery dans l'entre-jeu et en faire le plus jeune joueur français à débuter avec les A depuis plus d'un siècle du haut de ses 17 ans, 8 mois et 10 jours. Le XI de départ probable des Français : Maignan - Clauss, Todibo, Upamecano, T.Hernandez - Griezmann, Zaïre-Emery, Rabiot - Coman, M.Thuram, Mbappé.

Voici la composition probable des Gibraltariens : Coleing - Sergeant, Chipolina (c), Annesley, Mouelhi, Britto - Ronan, Walker, Pozo, El Hmidi - De Barr.

Quels sont les pronostics pour la rencontre France - Gibraltar ?

L'équipe de France est évidemment l'immense favorite de cet affrontement face à Gibraltar sur les sites de paris sportifs. Sur Winamax elle est à 1,01, le nul est à 75 et la victoire des Rouge et Blanc est à 200. Sur Parionssport, les Bleus sont à 1,01, le nul est à 25 et la victoire de Gibraltar est à 50.