DIRECT. Monaco - PSG : Paris bousculé, suivez le match

Les Parisiens, avec Mbappé titulaire et capitaine, sont mis en difficulté sur la pelouse de l'AS Monaco, ce vendredi soir (21 heures) en ouverture de la 24e journée de Ligue 1.

En direct

21:34 - Asensio manque sa passe Marco Asensio a un deux contre deux à jouer avec Mbappé mais il est bien repris par la défense monégasque et il n'arrive pas à trouver l'attaquant français.

21:31 - Mbappé est revenu sur la pelouse Plus de peur que de mal pour Kylian Mbappé. L'international français du PSG a repris sa place sur la pelouse après de légers soins au mollet droit.

21:29 - Quel arrêt de Donnarumma ! Donnarumma sauve le Paris Saint-Germain ! Face à Akliouche, bien trouvé dans la surface suite à une belle séquence collective, le gardien italien réalise une superbe parade pour détourner le ballon. Derrière, Golovine reprend en force mais est contré par Vitinha.

21:28 - Mbappé reste au sol Bien trouvé en profondeur, Mbappé finalement signalé en position de hors-jeu après avoir manqué son tir dans la surface. Il reste au sol quelques instants pour recevoir des soins sur le bord de la pelouse...

21:26 - But refusé pour Monaco ! L'AS Monaco pense ouvrir le score mais Wissam Ben Yedder est signalé en position de hors-jeu, après une belle déviation de Bolagun. Le VAR confirme la décision prise par les arbitres sur le terrain et le score reste de 0 à 0.

21:22 - Asensio n'enroule pas assez ! Sur un ballon récupéré assez haut par les Parisiens, Ugarte décale Hakimi sur la droite. Le latéral marocain joue pour Mbappé, dont la belle déviation ouvre le terrain à Asensio. L'international espagnol enroule sa frappe à l'entrée de la surface mais Majecki capte facilement le ballon. Ca manquait de puissance et de précision.

21:19 - Soler reprend de volée Sur un centre d'Achraf Hakimi, Carlos Soler reprend de volée du pied droit mais le ballon passe largement à côté du but monégasque. Aucun danger pour Majecki, le nouveau gardien numéro un de l'ASM.

21:16 - La frappe de Minamino ! Sur le corner qui suit, Minamino est bien trouvé à l'entrée de la surface et a le temps d'ajuster une frappe enroulée du droit. Donnarumma s'envole pour détourner au-dessus de sa barre !

21:15 - Balogun s'écroule dans la surface Dans la surface, Balogun réalise un superbe dribble sur Ugarte avant d'être retenu par le maillot, mais il continue son action avant de tomber et de réclamer un penalty. M. Buquet n'est pas d'accord et signale un corner.

21:14 - Mbappé s'emmêle les pinceaux Bien servi par Vitinha sur un contre rapidement joué, Mbappé part en dribbles dans l'axe devant Akliouche mais finit par s'emmêler les pinceaux et par perdre le ballon.

21:11 - Monaco cherche à jouer vite devant Les joueurs de Monaco cherchent très rapidement à jouer vers l'avant et à prendre la profondeur. Les défenseurs parisiens ont du mal à s'organiser, mais cela n'a pas eu de conséquence pour l'instant.

21:08 - Premier corner pour le PSG Après un beau mouvement entre les Espagnols Asensio et Soler, le PSG obtient un premier corner dans ce match. Asensio le frappe et Beraldo dévie au premier poteau, mais Majecki capte facilement le ballon.

21:05 - Premier arrêt de Donnarumma ! Monaco se montre dangereux pour la première fois du match. Balogun est trouvé dans la surface par Ben Yedder après une récupération haute. Dans un angle fermé, il frappe en force mais Donnarumma repousse !

21:03 - L'ASM en 4-4-2 Alors qu'il était difficile de prévoir l'organisation monégasque, les premières minutes donnent des indications. Hütter a opté pour un 4-4-2, avec Minamo à gauche et Akliouche à droite. Ben Yedder et Balogun sont ensemble devant, avec Golovine associé à Fofana au milieu. C'est assez offensif sur le papier, reste à voir l'animation.

21:00 - C'est parti entre l'AS Monaco et le PSG ! M. Buquet siffle le coup d'envoi de la rencontre entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain, comptant pour la 24e journée de Ligue 1. Ce sont les Parisiens qui engagent dans cette première période !

20:56 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse Les joueurs de l'AS Monaco et du Paris Saint-Germain pénètrent sur la pelouse du stade Louis-II, sous une pluie fine. Le coup d'envoi de cette rencontre de la 24e journée de Ligue 1 va être donné dans quelques instants.

20:50 - Monaco: Salisu absent de dernière minute L'international ghanéen Mohammed Salisu est absent de la feuille de match à la surprise générale, alors qu'il était plutôt attendu comme titulaire ce soir dans le onze de Monaco. Mais il a souffert dans ces ultimes instants d'une blessure à la cuisse, selon le diffuseur Prime Video, et doit céder sa place.

20:45 - Mbappé capitaine du PSG En l'absence de Marquinhos, c'est Kylian Mbappé qui portera le brassard de capitaine du Paris Saint-Germain ce soir à Monaco, où il a été formé et a débuté en Ligue 1. Une marque de confiance de la part de Luis Enrique, après sa sortie à l'heure de jeu face à Rennes (1-1) dimanche dernier, alors que le PSG était mené un but à zéro. Pour cette rencontre, il devrait évoluer à nouveau sur le côté gauche, en l'absence de Barcola et de Dembélé.

20:40 - Large victoire pour le PSG à l'aller (5-2) Le Paris Saint-Germain avait remporté le match aller face à l'AS Monaco au Parc des Princes. Les Parisiens avaient gagné 5 buts à 2, le 24 novembre 2023, grâce notamment à l'unique but de la saison jusqu'ici d'Ousmane Dembélé, mais aussi à des réalisations signées Ramos, Mbappé, Vitinha et Kolo Muani. Minamino et Balogun avaient marqué pour le club monégasque.

20:35 - Balogun ne tirera plus les pénalties Falorin Balogun ne sera plus en charge des penalties à l'AS Monaco. Après un nouveau raté dans l'exercice dimanche dernier à Lens, heureusement sans conséquence pour l'ASM (2-3), l'attaquant américain reste sur trois échecs en trois tentatives en L1 cette saison, après ses deux manqués contre Nice à l'automne (0-1). L'entraîneur monégasque Adi Hütter l'a annoncé en conférence de presse: "C’est un sujet et il ne sera plus amené à en tirer prochainement. Wissam est le tireur numéro 1 et s’il n’est pas sur le terrain, ce sera à moi de décider quel joueur va le frapper, a-t-il précisé. Nous avons eu une bonne conversation avec l’équipe et lui à ce sujet."

20:30 - Monaco-Hütter: "Paris est la meilleure équipe de France" Après une victoire convaincante à Lens le week-end dernier (2-3), l'AS Monaco espère faire tomber le PSG ce vendredi soir et son entraîneur autrichien, Adi Hütter, y croit: "Paris est la meilleure équipe de France et l’une des meilleures en Europe, ils ont de grands joueurs. Je suis néanmoins convaincu que l’on pourra les battre si on met en place nos idées, a-t-il expliqué jeudi en conférence de presse. Je n’aurais pas besoin de motiver mes joueurs mais simplement parler de notre jeu."

20:25 - PSG-L. Enrique: "L'une des meilleures équipes du championnat" L'entraîneur du Paris Saint-Germain Luis Enrique s'attend à une rencontre difficile ce soir au stade Louis-II, malgré les difficultés rencontrées ces dernières semaines par l'AS Monaco à domicile. "On essaye toujours d'exprimer ce que signifie notre position dans le Championnat. Monaco est l'une des meilleures équipes de ce Championnat, c'est un rival pour nous, a-t-il avoué jeudi en conférence de presse. On sait les difficultés qui nous attendent. C'est un match merveilleux et on doit préparer une équipe compétitive pour demain (vendredi, ndlr)."

20:20 - PSG: Luis Enrique innove Luis Enrique doit faire face à une hécatombe en défense centrale. Marquinhos a déclaré forfait après une douleur à un mollet cette semaine avant que Danilo Pereira ne fasse de même ce vendredi, en dernière minute. Avec les absences de longue date de Kimpembe et de Skriniar, le coach parisien a dû innover et c'est Mukiele qui est associé à Beraldo, avec Lucas Hernandez sur le côté gauche et Hakimi à droite. Au milieu et devant, Zaïre-Emery, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola débutent notamment sur le banc. Le onze de départ du PSG: Donnarumma - Hakimi, Mukiele, Beraldo, L. Hernandez - Soler, Ugarte, Vitinha - Asensio, G. Ramos, Mbappé.

20:15 - AS Monaco: Hutter prend des risques Pour cette rencontre face au Paris Saint-Germain, l'entraîneur de l'AS Monaco Adi Hütter doit se passer d'un grand nombre de titulaires habituels. Caio Henrique, Jakobs, Vanderson, K. Diatta et Mo. Camara sont absents, blessés, tandis que Zakaria est lui suspendu. L'Allemand ne va pas pour autant changer son système et conserve son 3-4-3, avec plusieurs choix forts et de nombreux joueurs offensifs, ce qui rend la composition d'équipe difficile à comprendre. Le onze de départ de l'AS Monaco: Majecki - Singo, Maripan, Kehrer, Maripan - Minamino, Yo. Fofana, Golovine, K. Ouattara - Akliouche - Balogun, Ben Yedder.