OM - Benfica : un détail bien précis a été travaillé avant le quart de finale retour

Battu à l'aller à Lisbonne, l'Olympique de Marseille entend s'appuyer sur la ferveur du Vélodrome et son élan pour faire tomber Benfica et se qualifier en demi-finales d'Europa League.

Il flotte dans les eaux du Vieux Port de Marseille comme un air de souffre. Au cœur de la ville, le Vélodrome est encore calme mais bouillonne déjà du tumulte d'une soirée comme tout club en rêve. Une soirée de tous les possibles pour continuer à entretenir le rêve européen.

Une semaine après avoir chuté à Lisbonne, l'Olympique de Marseille s'avance confiant vers ce rendez-vous décisif. Confiant car le défi apparaît à sa hauteur. "Je les sens conscients. Conscients de l'importance du match à venir. Conscients que nous l'avons déjà fait par le passé. Mais également conscients que nous avons un léger retard à combler", a évoqué Jean-Louis Gasset à propos de l'état d'esprit de ses joueurs.

Balerdi : "Nous allons tout tenter"

Un but, voilà tout ce qu'il faut aux Marseillais pour recoller au Benfica Lisbonne. Un déficit minime surtout si on pense à l'impression faite par Aubameyang et consort dans une fin de match à sens unique où ils prirent le dessus physiquement. "Nous voulons maintenir cet élan des 30 dernières minutes pour le match de demain. Nous allons tout tenter", a confirmé Léonardo Balerdi. Tout tenter oui mais pas n'importe comment.

Le défenseur marseillais et son entraîneur ont ainsi identifié un secteur particulier sur lequel les Olympiens devront se montrer particulièrement vigilants : les transitions. "Ce que nous n'avons pas bien fait au match aller, c'est dans les transitions. Ils ont des joueurs forts en contre-attaque, donc il va falloir être présents dès la perte de balle", a précisé Gasset qui souhaite que ses joueurs empêchent Di Maria de prendre de l'élan ou que Rafa Silva et Joao Neves ne soient trop influents comme pendant une heure à Lisbonne.

Les tirs au but travaillés

Pour mettre au point son plan, l'ancien adjoint de Laurent Blanc a pu bénéficier d'une semaine complète sans match, l'OM ayant été exempté de jouer en Ligue 1 le week-end dernier, comme le PSG et Lille. Un temps mis à profit pour régénérer des corps éprouvés par une saison chargée et sans répit, et faire le point sur les blessés. Touché à la cheville, Merlin ne pourra pas tenir sa place, ce jeudi soir, tout comme normalement Clauss et Sarr. Si les deux ont repris l'entraînement, Gasset ne prendra pas le risque d'une rechute les concernant.

Ce répit a aussi permis aux Marseillais de se préparer à tous les scénarios. "Nous avons 90 minutes pour marquer un but et peut-être une prolongation devant notre public pour marquer le second", a appuyé Gasset. Ce dernier a même concocté une séance de tirs au but à l'issue de l'entraînement de mercredi. Un exercice loin d'être anodin.

Avant d'en arriver là, les Marseillais devront remonter ce but de retard et réussir à emballer ce quart de finale retour pour espérer se hisser en demi-finales de l'Europa League. "À nous de rendre cette rencontre exceptionnelle", a invité Gasset. Un message à ses joueurs et aux supporters dont le rôle sera également important dans cette soirée qu'ils espèrent tous mémorable.