Trophées UNFP : Mbappé va parler, tous les nommés

Les Trophées UNFP seront décernés ce lundi 13 mai avec un Mbappé en quête d'un quintuplé.

Au lendemain de la remise du trophée de la Ligue 1 au PSG, les récompenses individuelles vont être décernées à l'occasion de la cérémonie des Trophées UNFP. Cette année encore, Kylian Mbappé est le grand favori pour rafler le titre de meilleur joueur du championnat et s'offrir un quintuplé. Le champion du monde est accompagné de Ousmane Dembélé (PSG), Pierre Lees-Melou (Brest), Pierre-Emerick Aubameyang (OM) et Edon Zhegrova (Lille). Comme traditionnellement, le discours de Kylian Mbappé sera très attendu. Quelques jours après sa vidéo annonçant son départ du PSG, des questions sont toujours présentes. Il y a-t-il un froid avec son président ? Va-t-il participer aux JO ? Va-t-il annoncer son départ pour le Real Madrid ? La réponse dans la soirée.

Chez les entraîneurs, pas de Pierre Sage malgré l'incroyable come back de l'Olympique Lyonnais qui peut toujours espérer une qualification européenne. On notera en revanche la présence de l'entraîneur du Havre, seulement 15e au classement. Voici la liste de tous les nommés et les catégories :

Les nommés pour le meilleur joueur de L1

Kylian Mbappé (PSG)

Ousmane Dembélé (PSG)

Pierre Lees-Melou (Brest)

Pierre-Emerick Aubameyang (OM)

Edon Zhegrova (Lille)

Les nommés pour le meilleur entraîneur de L1

Luka Elsner (Le Havre)

Luis Enrique (PSG)

Paulo Fonseca (Lille)

Franck Haise (Lens)

Eric Roy (Brest)

Les nommés pour le meilleur gardien de L1

Marco Bizot (Brest)

Marcin Bulka (Nice)

Lucas Chevalier (Lille)

Gianluigi Donnarumma (PSG)

Brice Samba (Lens)

Les nommés pour le meilleur Espoir

Eliesse Ben Seghir (Monaco)

Rayan Cherki (OL)

Désiré Doué (Rennes)

Leny Yoro (Lille)

Warren Zaïre-Emery (PSG)

Les nommés pour le titre de meilleur joueur de Ligue 2

Himad Abdelli (Angers)

Gauthier Hein (Auxerre)

Ilan Kebbal (Paris FC)

Alexandre Mendy (Caen)

Gaëtan Perrin (Auxerre)



Les nommés pour le titre de meilleur gardien de Ligue 2

Yahia Fofana (Angers)

Gautier Larsonneur (Saint-Etienne)

Donovan Léon (Auxerre)

Brice Maubleu (Grenoble)

Mamadou Samassa (Laval)



Les nommés pour le titre de meilleur entraîneur de Ligue 2

Olivier Dall'Oglio (Saint-Etienne)

Alexandre Dujeux (Angers)

Olivier Frapolli (Laval)

Christophe Pelissier (Auxerre)

Didier Santini (Rodez)

Meilleur joueur français à l'étranger

Eduardo Camavinga (Real Madrid)

Antoine Griezmann (Atlético de Madrid)

Mike Maignan (Milan AC)

William Saliba (Arsenal)

Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)

Meilleure joueuse de D1 féminine:

Lindsay Horan (OL)

Tabitha Chawinga (PSG)

Grace Geyoro (PSG)

Ada Hegerberg (OL)

Sakina Karchaoui (PSG)

Meilleure gardienne de D1 féminine

Christiane Endler (OL)

Katarzyna Kiedrzynek (PSG)

Chloé N'Gazi (Fleury)

Kinga Szemik (Reims)

Chiamaka Nnadozie (Paris FC)

Meilleure espoir de D1 féminine