PSG - Gérone : une grosse absence et une grande première dans le onze parisien

Le PSG lance sa campagne de Ligue des champions ce mercredi, avec la réception de Gérone au Parc des Princes à 21h.

Le PSG se lance, une nouvelle fois, dans sa quête d'un premier titre en Ligue des champions. Les Parisiens ouvrent leur saison 2024-2025 dans la plus grande des compétitions européennes avec la réception de Gérone ce mercredi soir, dans une toute nouvelle formule. Fini la phase de groupes traditionnelle, qui laisse place à une immense poule unique de 36 équipes. Et les joueurs de Luis Enrique doivent figurer parmi les huit premiers pour se hisser directement en 8es de finale. Cela passe par une victoire du PSG face à l'un de ses adversaires les plus abordables. D'autant que les Parisiens arrivent avec le plein de confiance après avoir gagné tous leurs matchs depuis le début de la saison.

En face, Gérone participe pour la première fois de son histoire à la Ligue des champions. Les hommes de Michel, surprenants troisièmes du championnat espagnol la saison passée, débutent leur campagne par un très gros morceau. "Le Parc des Princes est un rêve pour nous. On y va avec espoir et détermination, en étant nous-mêmes comme toujours. Nous allons jouer de la meilleure manière possible, nous avons gagné le droit d'en profiter. La Liga est l'objectif numéro 1 et la Ligue des Champions, ce n'est que du positif, de l'espoir et de la détermination. Nous rêvons tous de l'hymne de la Ligue des Champions", a déclaré l'entraineur de Gérone avant le match.

A quelle heure débute le match PSG - Gérone ?

Le match PSG - Gérone débutera à 21h ce mercredi. Il se déroulera au Parc des Princes, antre de l'équipe parisienne.

Sur quelle chaîne TV est diffusée PSG - Gérone ?

Deux chaines diffuseront ce PSG - Gérone. Canal+ et Canal+Live 1 retransmettront ce rendez-vous. Daniel Siebert sera l'arbitre de ce match de la première journée de Ligue des champions.

Quelle diffusion streaming pour le match PSG - Gérone ?

Canal+ retransmettra aussi ce match sur sa plateforme numérique MyCanal. Il faut disposer d'un abonnement pour pouvoir regarder la rencontre.

Quelles compostions probables pour PSG - Gérone ?

Luis Enrique devra faire sans quatre joueurs pour ce premier match de Ligue des champions. En effet, le technicien espagnol est privé de son gardien titulaire Donnarumma ainsi que les blessés de longue date Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez et Gonçalo Ramos. Ainsi, le nouveau gardien du PSG Matvey Safonov devrait faire ses premiers pas.

La compo probable du PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Ruiz, Vitinha, Neves - Dembélé, Asensio, Barcola.

Quant à Michel, il sera également privé de blessés de longue date comme Ricard Artero ou Garcia Justin. Yangel Herrera est incertain.

La compo probable des Espagnols : Gazzaniga - Francès, Lopez, Blind, Gutierrez - Martin, Solis - Gil, Tsygankov, Danjuma - Ruiz

Quels sont les pronostics pour la rencontre PSG - Gérone ?