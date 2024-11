Bayern Munich - PSG : avenir, Ligue des champions... La sortie inquiétante de Luis Enrique avant le choc !

Ce mardi, le PSG affronte le Bayern Munich lors de la cinquième journée de Ligue des champions. Avant de révéler l'urgence de faire un bon résultat, Luis Enrique a laissé planer le doute sur son avenir à Paris.

Bayern Munich - PSG, l'une des plus belles affiche européennes ces dernières années. Mais ce soir, le Paris Saint-Germain est dos au mur. Après quatre points en quatre matchs dont une défaite face à l'Atlético Madrid dans les derniers instants, le club de la capitale est dans l'obligation de repartir de la Bavière avec un résultat positif pour ne pas être définitivement distancé de la course aux barrages pour la phase à élimination directe. Alors que le PSG va jouer "gros", l'entraîneur parisien ne se met pas forcément de pression. Interrogé sur la confiance accordée par sa direction et son président Nasser al-Khelaïfi, le Catalan a répondu d'une manière étonnante : "Je suis préparé à tout. C'est bien d'avoir la confiance. Quand il n'y en aura plus, un autre coach viendra. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est que de la musique ".

S'il pointe du doigt l'efficacité de ses joueurs dans le dernier geste depuis le début de la saison en Ligue des champions, Luis Enrique est réaliste quant à la situation compliquée des Parisiens au classement : "C'est évident qu'après quatre matches, dont trois au Parc des Princes, avec des résultats justes ou injustes, injustes pour moi, on est obligé d'avoir des bons résultats pour se qualifier. On s'est compliqué la tâche tout seul. Le football est ce qu'il est. Il faut marquer".

Ce mardi soir, Luis Enrique va pouvoir compter sur les retours de deux blessés de longue durée : Gonçalo Ramos et Presnel Kimpembe. Pour cette affiche face au Bayern Munich, le technicien ibérique s'attend à une rencontre avec deux styles de jeu similaires. "Il est très clair qu'on est deux équipes qui se ressemblent. On veut avoir le ballon, on fait un pressing très haut... on a des statistiques similaires. On fait partie des meilleures équipes avec les occasions de but mais il n'y aura qu'un ballon. Et donc une équipe devra subir. Eux, ou nous. On va tout donner, on va attaquer, on va prendre des risques en défense", a-t-il déclaré.

Une surprise dans les cages parisiennes ?

Depuis le début de l'ère Qatari au PSG, la concurrence entre les gardiens fait rage. Alors que le feu semblait éteint depuis le départ de Keylor Navas, le débat est relancé pour connaître l'identité du portier qui occupera la cage parisienne ce mardi soir. Recruté pour 20 M€ à Krasnodar l'été dernier, Matfey Safonov est pressenti pour remplacer Gianluigi Donnarumma, pourtant indétrônable depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Interrogé à la question de savoir si le Russe peut bousculer la hiérarchie au poste de gardien de but du PSG, Luis Enrique a entretenu le flou vendredi après PSG - Toulouse : "Peut-être que oui, peut-être que non", a-t-il répondu. S'il reste un des meilleurs gardiens du football mondial, Gianluigi Donnarumma se retrouve fragilisé tandis que sa prolongation au Paris Saint-Germain est mise en suspens. Nul doute que l'Italien devra réagir et mettre fin à ce duel qui l'oppose à Matfey Safonov.

Le Bayern Munich s'attend à souffrir

Nouvel entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany a profité de la conférence de presse pour louer des éloges au PSG. Le Belge s'attend à une rencontre difficile ce mardi : "On va jouer l'un des plus grands clubs en Europe. Ils ont de grandes individualités et un coach de classe mondiale. C'est une équipe très talentueuse. De nombreux joueurs vont arriver au niveau de Messi, Neymar, Ibrahimovic dans les années à venir. Les espaces entre les lignes ne sont jamais grands, le pressing est très agressif et bon. Quand ils ont le ballon, ils ont des approches claires. En tant qu'équipe, ils sont vraiment très bons", a-t-il souligné.

À quelîe heure débute Bayern Munich - PSG ?

Le coup d'envoi du match de Ligue des champions opposant le Bayern Munich au Paris Saint-Germain est prévu mardi 26 novembre à 21h00 à l'Allianz Arena de Munich (Allemagne). L'expérimenté roumain Istvan Kovacs sera au sifflet de cette affiche européenne.

Sur quelle chaîne regarder Bayern Munich - PSG ?

Détenteur des droits TV de la Ligue des champions, Canal+Foot diffusera le choc entre le Bayern Munich et le PSG.

Comment suivre Bayern Munich - PSG en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la rencontre de Ligue des champions entre les coéquipiers de Kingsley Coman et le club de la capitale tricolore sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quelles sont les compositions probables de Bayern Munich - PSG ?

Bayern Munich : Neuer (G) - R.Guerreiro, Upamecano, Kim, Davies - Kimmich, Goretzka - M.Olise, Musiala, Coman - H.Kane.

PSG : Safonov (ou Donnarumma) (G)- Hakimi, Marquinhos, Pacho, N.Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves - K.Lee, Dembélé, Barcola.

Quels sont les pronostics de Bayern Munich - PSG ?