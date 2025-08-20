Ce propriétaire de club en Ligue des champions vit dans un incroyable château

Grâce à sa fortune, son train de vie est luxueux, mais il participe grandement au développement de son club.

Connaissez-vous Lars Seier Christensen ? Cet homme d'affaires danois qui partage la propriété du FC Copenhague est bien plus qu'un simple investisseur passionné de football. À 62 ans, Lars Seier Christensen ne se contente pas de posséder une part du champion en titre du Danemark, le FC Copenhague. Il mène une vie des plus luxueuses dans un environnement à la fois enchanteur et impressionnant : un château en Suisse. Imaginez une colline verdoyante du canton de Saint-Gall, et, en son sommet, le château de Schwarzenbach, un édifice vieux de 750 ans. C'est ici, entouré d'arbres majestueux, que Seier Christensen a choisi de poser ses valises.

Lars Seier Christensen l'a acquis non seulement pour son charme historique, mais également parce qu'il lui offrait tout juste assez de place pour un terrain de golf privé ! Si le multimillionnaire danois peut sembler humble lorsqu'il affirme ne pas être un adorateur du luxe, les apparences sont rapidement trompeuses par les trésors de son garage. Bentley, Maserati, Ferrari, Maybach, vous avez là toutes les voitures de rêve qui font tourner les têtes.

Et que dire de sa passion pour le vin, ces précieux liquides ornant les nombreuses pièces de son château. Il n'hésite pas à savourer les vins les plus fins quand il ne profite pas de sorties gastronomiques où il dépense sans sourciller près de 1000 francs suisses plusieurs fois par semaine. Dans le château du dirigeant, on trouve aussi un bar à champagne équipé d'une moto dorée, souvenir décoré de pierres précieuses offert par sa mère.

Mais ce style de vie princier, il ne l'a pas toujours eu. En 1992, Christensen débute avec une mise de départ de 30 000 livres pour lancer la société d'investissement Midas, qui prospérera pour devenir la Saxo Bank. La revente de cette entreprise fructueuse lui a rapporté environ 280 millions, initiant une ascension fulgurante de sa fortune.

Aujourd'hui, Lars Seier Christensen ne se limite pas au FC Copenhague. Il investit dans plus de cinquante entreprises et start-ups. Il valorise ses parts du club de Copenhague à plus de 20 % depuis 2019.