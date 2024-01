Trop de skieurs font ces erreurs, voici la seule bonne posture pour descendre les pistes

Que votre niveau à ski soit celui d'un novice ou d'un skieur confirmé, certaines postures doivent être respectées.

Avec la grisaille, la neige et le froid, l'appel de la montagne et des pistes enneigées est certainement bien présent dans vos têtes. Mais plusieurs règles sont à suivre pour bien débuter les vacances au ski, que vous soyez un novice qui va faire ses premiers pas dans la poudreuse cette année, un skieur du dimanche et même un skieur confirmé (sans vous prendre non plus pour Cyprien Sarrazin, double vainqueur de la descente de Kitzbühel). Votre posture est notamment essentielle.

C'est même peut être l'un des éléments principaux pour profiter au maximum des pistes, car une bonne posture va vous permettre de vous adapter en permanence à toutes les conditions de neige, de glisse, de vitesse. Elle s'avérera également très précieuse pour votre sécurité sur les pistes. Tout d'abord, sachez qu'une bonne posture sur vos skis va vous permettre de garantir une liberté de mouvement et de la flexibilité. Cela vous permet de modifier facilement la position de votre corps en cas de changement de direction ou de vitesse. Le site CheckYeti, composé de spécialistes de la glisse, livre en la matière de précieux conseils.

Pour déterminer votre meilleure posture, vous devez "imaginer 4 axes reliant respectivement les chevilles entre elles, les genoux, les hanches et les épaules. Ces axes doivent être parallèles les uns par rapport aux autres."

Les membres inférieurs sont un élément capital au ski. Les articulations des chevilles, des genoux et des hanches permettent d'amortir les différentes pistes et de garder son équilibre. L'erreur la plus courante que vous pouvez faire, est de rester trop rigide et donc d'empêcher les jambes de faire leur travail. Pour conserver l'équilibre évoqué plus haut, la position de votre matériel est importante car si vos skis sont trop proches, la chute est quasiment assurée.

Autre erreur commune : les fautes de carres. Dans le détail, cela consiste à perdre l'équilibre à la suite de l'appui de la jambe sur la carre non porteuse. Pour éviter ce genre de problème, vous pouvez vous entraîner en vous plaçant sur un bord de la piste en enfonçant la tranche de vos skis dans la neige. Vous relâchez ensuite très légèrement la pression jusqu'à ce que vous commenciez à glisser dans la pente. Une fois la chose faite, vous plantez à nouveau les carres dans la neige jusqu'à vous arrêter.

Si le bas du corps est important, que dire du haut ? Si vous avez tendance à pencher le tronc et la tête vers l'intérieur du virage, la pression exercée sur le ski extérieur est alors insuffisante et la chute est là aussi inévitable. Initier les virages avec le haut du corps est donc capital pour éviter ces problèmes. Dans l'idéal, il faut laisser votre tronc et votre tête vers le bas de la piste.

Enfin, attention à votre transfert de poids. Si vous n'arrivez pas à bien le diriger et que vous êtes trop en arrière, vous allez certainement profiter des bâches et des filets le long des pistes. Dernier petit conseil, si vous avez le sentiment d'avoir les cuisses qui brûlent, c'est peut être parce qu'il est temps de rentrer au chaud, mais également parce que votre posture n'est une nouvelle fois pas la bonne. Penchez-vous vers l'avant et appuyez vos tibias contre vos chaussures de ski, la vie sera beaucoup plus facile !