"Il a hérité de ma ténacité", le fils de Rocco Siffredi est l'un des plus grands espoirs de cette discipline

Le jeune fils de l'acteur a embrassé une carrière d'athlète depuis son plus jeune âge.

Être un "fils de" peut être un gros avantage dans certains domaines, mais ce n'est pas toujours évident dans le monde du sport. Avoir un nom de famille connu et reconnu peut très vite être un vrai handicap car la comparaison est souvent présente surtout si le fils ou la fille n'obtient pas les mêmes résultats. Etre fils de Zinédine Zidane par exemple n'a pas toujours été simple à gérer pour son aîné Enzo.

Parfois, des noms sont encore plus difficiles à porter en raison du passé de la personne. Sulfureux ne voulant pas forcément dire à cause de pratiques illégales, mais plutôt à cause d'un secteur d'activité qui fait parler et c'est le cas de Leonardo Tano, Italien, et fils d'un certain Rocco Siffredi.

Ce dernier a conscience qu'il sera toujours confronté à des remarques sur son activité et que son entourage devra également y faire face Une habitude à laquelle Leonardo Tano a dû s'acclimater dès son plus jeune âge. "Il ne s'en fait pas, heureusement. Il a compris le jeu, il sait que c'est inévitable : depuis qu'il est enfant, où que nous soyons, ça a toujours été ainsi, confiait l'acteur au média La Dernière Heure.

Mais vous l'avez remarqué, son fils se nomme Tano, le véritable nom de son père qui se cache derrière le pseudo Siffredi. Pour ce dernier, son fils "a hérité de sa ténacité, même s'il fait plus usage de sa tête." Une note d'humour, mais un aspect très important quand on veut embrasser une carrière de sportif.

Leonardo Tano n'a pas épousé la même carrière que son père puisqu'il est athlète de haut niveau et est même considéré comme un très grand espoir de l'athlétisme hongrois à seulement 23 ans (il a décidé de concourir pour le pays de sa mère). Interrogé sur son envie de faire la même carrière que son père, il a expliqué qu'il n'avait jamais envisagé de se tourner vers ce métier. Cela ne m'intéresse pas. Et ce serait stupide de faire quelque chose juste parce que mon père l'a fait avant. Ma vraie passion, ce sont les motos et les moteurs", avait-il commenté dans une interview donnée à Vanity Fair.

En athlétimse, sa spécialité sont les haies. À l'échelle européenne, il pointe dans le top 50 au 60 mètres haies. Le fils de Rocco a un chrono sur la distance à 7'79, ce qui le positionne parmi les meilleurs de sa discipline. Champion de kart pendant sept ans, le jeune homme a dû renoncer à y poursuivre sa carrière à cause de ses mensurations. Il s'est donc mis à l'athlétisme, pour lequel il possède des aptitudes intéressantes. Par ailleurs, en parallèle de ses activités sportives, le jeune homme réalise des études en génie mécanique à l'université polytechnique de Milan, mais est également mannequin.