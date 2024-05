Cet homme pourrait nager avec les femmes aux JO de Paris et être le premier à gagner une médaille

Cette discipline, pourtant présente depuis plusieurs dizaines d'années au programme olympique, n'a jamais couronné un homme. Bille May pourrait être le premier.

Autrefois uniquement réservés aux hommes, les Jeux olympiques se sont peu à peu ouverts à la mixité. En 1900, seulement 22 femmes étaient présentes sur les 997 athlètes présents à Paris. Pour autant, certaines épreuves sont restées encore très longtemps réservées aux hommes dans le programme olympique.

Ainsi, la boxe était réservée aux hommes aux Jeux olympique de 1896 à 2012 et les Jeux de Londres. Ce n'est qu'à cette date que la boxe féminine a intégré le giron olympique. Avant cela, le CIO avait, dans sa Charte, fait un premier pas vers plus d'égalité en imposant des épreuves masculines et féminines pour tout sport souhaitant devenir olympique. Malgré ces efforts, en 2016, la parité en nombre d'athlète n'était toujours pas atteinte, avec 45% de femmes parmi les athlètes présents lors des Jeux de Rio.

À l'inverse, une discipline olympique a longtemps été interdite aux hommes. Intégrée au programme olympique lors des Jeux de Los Angeles en 1984, la natation synchronisée, ou natation artistique est une épreuve en duo ou en équipe de huit. S'il y avait bien une épreuve en duo féminine et une masculine, l'épreuve en équipe était jusqu'ici réservée aux femmes. Lors des Jeux de Paris en juillet prochain, des hommes pourraient enfin participer, pour la première fois, à ces épreuves. Mais pas dans une catégorie à part : le CIO a décidé que l'épreuve de natation synchronisée en équipe sera mixte !

Dans l'équipe de natation américaine, Bill May espère ainsi être le premier homme à participer à cette épreuve et peut être remporter une médaille. À 47 ans, cet ancien nageur professionnel est sorti de sa retraite en 2015 quand la discipline s'est peu à peu ouverte aux hommes. Il a en effet été interdit de concourir en natation synchronisé par la fédération internationale de natation en 2004. C'était donc pour lui un rêve de participer un jour aux Jeux olympiques.

"J'ai pris ma retraite pendant dix ans. Et puis en 2015, ils ont ajouté les hommes aux championnats du monde pour le duo mixte. C'était quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais je n'en avais jamais eu l'occasion. Je pense que c'était une grande opportunité pour moi, mais aussi pour notre sport, pour montrer sa croissance, son acceptation", a déclaré le nageur de 47 ans à l'AFP.

Si la Russie a remporté tous les titres en natation artistique depuis les Jeux de Sidney en 2000, les Etats-Unis ont tout de même remporté quatre médailles d'or olympiques, et conservent une chance de médaille cet été à Paris. Il faudra pour Bill May faire partie de la sélection, qui sera officielle courant mai.